ZAŠTO JE FAST FUD LOŠ PO NAS I ZDRAVLJE? Razlog više da razmisliš pre sledećeg obroka!

Brz, ukusan i uvek dostupan, fast fud je često prvi izbor kada nemamo vremena. Ipak, ono što nam pruža na kratko, dugoročno može ozbiljno da ugrozi zdravlje.

Brza hrana sadrži velike količine masti, soli i šećera, dok mu nedostaju vitamini i vlakna. Takvi obroci daju energiju na kratko, ali brzo dolazi do umora, nadutosti i ponovne gladi.

Redovna konzumacija brze hrane može dovesti do:

- povećanja telesne težine- problema sa varenjem- poremećaja šećera u krvi- opterećenja srca i krvnih sudova

Osim toga, fast fud negativno utiče i na kožu i izgled, jer masna i prerađena hrana često pogoršava ten i podstiče pojavu akni.

Razlog zašto ga teško izbacujemo je jednostavan – kombinacija soli, masti i šećera stvara osećaj zavisnosti, pa nam se baš ta hrana jede kada smo pod stresom ili umorni.Fast fud ne mora biti potpuno zabranjen, ali je važno da ostane izuzetak, a ne navika. Domaća hrana, više povrća i vode mogu napraviti veliku razliku.

Foto: Pixabay.com/Andry_S

Brza hrana je praktična, ali telo pamti ono što mu svakodnevno dajemo. Ako želimo više energije, bolji izgled i dugoročno zdravlje, važno je da brza hrana ostane povremeni izbor, a ne stil života.

