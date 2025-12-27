Samo jedna kašika ove žitarice dnevno dovoljna je za dobru probavu, jak imunitet i vitku liniju tokom hladnih dana

Pšenica, naše domaće žito, najčešće se jede za praznike, u mediteranskoj ishrani je hit. Samo jedna kašika pšenice čini čuda za celo telo!

Ova namirnica je prepuna vitamina. Veoma je korisna za zdravlje, i kao takva pšenica je veoma zastupljena u mediteranskoj ishrani. Samo jedna kašika ove žitarice dnevno melem je za probavu, imunitet ali i za vitku liniju tokom zime.

Odlična je za creva, u kojima je izvor našeg imuniteta, podstiče metabolizam i sadrži gvožđe, cink, selen kao i vitamin B!

Žito smo navikli da spremamo za slave, ali mimo toga ga retko kad ga jedemo, ali ako ga spremite na ovaj način, samo jedna kašika dnevno će vam biti dovoljna za vitku liniju i jak imunitet tokom hladnih dana koji dolaze.

Jedite kad god osetite glad, sa malo meda, cimeta ili kakao praha.

Sastojci:

1 kg pšenice

50 grama suvog grožđa

50 grama oraha

50 grama lešnika

50 grama badema

Priprema:

Potopite pšenicu preko noći, pa je sutradan polako kuvajte najmanje tri sata.

Vodu dolivajte polako, da nikad ne bude previše.

Orah, lešnik i badem sameljite.

Pred kraj kuvanja dodajte ih u žito i kuvajte još desetak minuta.

Ohladite i čuvajte u frižideru.

