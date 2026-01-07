Ko ne sme da jede med? Ako imate ovo zdravstveno stanje, oprez!

Med nije bez rizika za sve ljude, ističu stručnjaci, posebno za određene grupe i stanja.

Med se često ubraja među zdrave i prirodne zamene za beli šećer. Mnogi ga koriste u čaju, poslasticama ili kao dodatak doručku, očekujući da je automatski bolji za zdravlje. Međutim, stručnjaci ističu da med nije bez rizika za sve ljude, posebno za određene grupe i stanja, navodi jedna studija.

1. Osobe sa dijabetesom ili problemima sa šećerom

Iako med potiče iz prirode, on se pre svega sastoji od jednostavnih šećera koji mogu značajno uticati na nivo glukoze u krvi. Kod osoba sa dijabetesom tipa 2 ili problemima sa regulacijom šećera, med može izazvati brze skokove glukoze ako se unosi bez kontrole ili velike količine. Stručnjaci zato savetuju oprez ili čak izbegavanje meda ukoliko stanje nije stabilno ili nije u dogovoru sa lekarom. zdravlje.

Iako je med u nekim istraživanjima povezan sa potencijalnim poboljšanjima nekih metaboličkih parametara, poput lipidnog profila ili upalnih markera, ukupni efekti i dalje zahtevaju dodatna istraživanja kako bi se dali jasni zaključci o bezbednoj upotrebi u dijabetesu.

2. Dojenčad mlađa od jedne godine

Najstroža i najjasnija preporuka svih pedijatara odnosi se na najmlađe, nikada ne treba davati med bebama mlađim od 12 meseci. Med može sadržati spore bakterije Clostridium botulinum koje u nerazvijenom crevnom sistemu beba mogu izazvati ozbiljno i potencijalno opasno oboljenje poznato kao infant botulizam. Zbog toga je apsolutno pravilo da se med izbegava u ishrani do navršene prve godine.

3. Ljudi sa alergijama, posebno na polen



Zbog toga što med može sadržati tragove polena i drugih biljnih proteina, osobe koje su alergične na polen ili pčelinje proizvode mogu imati reakcije nakon konzumiranja meda. Takve reakcije kreću se od blagog svraba ili osipa do ozbiljnijih simptoma poput oticanja ili otežanog disanja. Ako imate istoriju alergijskih problema, unos meda bi trebalo da bude oprezan ili pod nadzorom lekara.

4. Ljudi sa oslabljenim imunološkim sistemom

Osobe sa slabijim imunitetom - bilo zbog hroničnih bolesti, terapije poput hemoterapije, transplantacije organa ili imunosupresivnih tretmana - mogu biti osetljivije na neke mikroorganizme prisutne u sirovom medu.

Iako je med često hvaljen zbog svojih antibakterijskih svojstava, u sirovom, nepasterizovanom obliku ipak može predstavljati rizik jer nije sterilizovan. Stručnjaci zato savetuje oprez ili izbegavanje takvih proizvoda u ovim situacijama.

Ako spadate u neku od rizičnih grupa ili imate zdravstvene dileme vezane za med, najbolje je konsultovati se sa lekarom ili nutricionistom pre nego što ga redovno uključite u svoju ishranu.

Autor: A.A.