LOSOS ILI PILETINA: Šta je bolji izbor za srce, a šta za mišiće? Veliki nutricionistički dvoboj!

Iako su i losos i piletina omiljeni izbor na trpezama širom sveta, kao i izvrsni izvori proteina, vitamina i minerala, njihovi nutritivni profili nude različite prednosti.

U zavisnosti od vaših ciljeva – bilo da je reč o izgradnji mišića, jačanju srca ili opštem zdravlju – jedan bi mogao biti bolji izbor od drugog, piše Health.com.

Losos: Riznica masti zdravih za srce

Glavni adut lososa su omega-3 masne kiseline. Ove kiseline (EPA i DHA) ključne su za funkciju mozga, zdravlje očiju i srca.

Nutritivni bonus: Filet uzgojenog atlantskog lososa (oko 85 g) sadrži otprilike 1,24 g DHA i 0,59 g EPA.

Preporuka: Američko udruženje za srce savetuje konzumaciju dve porcije masne ribe nedeljno za optimalno zdravlje kardiovaskularnog sistema.

Piletina: Više proteina, manje masnoće

I piletina i losos su takozvani "potpuni proteini", što znači da sadrže sve esencijalne aminokiseline potrebne telu za izgradnju mišića. Ipak, piletina odnosi pobedu u količini proteina.

Čisti mišići: Porcija od 100 grama pilećih prsa bez kože nudi oko 31 gram proteina i manje od 4 grama ukupne masti.

Holesterol: Pileća prsa imaju vrlo malo zasićenih masti, što pomaže u održavanju niskog nivoa LDL ("lošeg") holesterola. Napomena: Tamnije meso (batak) sadrži više masnoće.

Vitamini i minerali: Ko u čemu prednjači?

Obe namirnice su bogate vitaminima B grupe, ali sa različitim fokusom:

Losos: Bogatiji vitaminom B12 (stvaranje crvenih krvnih zrnaca) i vitaminom D (zdravlje kostiju i imunitet). Takođe sadrži više selena (75% dnevnih potreba).

Piletina: Ima više nijacina (B3) i vitamina B6, koji su ključni za pretvaranje hrane u energiju.

Direktno poređenje (na 100 grama namirnice):



Pileća prsa (bez kože i kostiju):

Energetska vrednost: 165 kalorija

Proteini: 31 gram

Masti: manje od 4 grama

Glavni aduti: Visok nivo nijacina (B3) i vitamina B6, niske kalorije.

Atlantski losos (uzgojeni):

Energetska vrednost: 206 kalorija

Proteini: 22 grama

Masti: 12 grama (pretežno zdrave omega-3 masti)

Glavni aduti: Visok nivo vitamina B12, vitamina D i selena.

Zaključak: Šta odabrati?

Ako želite mišiće: Piletina je efikasnija zbog većeg udela proteina i manje kalorija, što olakšava kontrolu unosa energije.

Ako želite zdravo srce i mozak: Losos je neprikosnoven zbog omega-3 masnih kiselina koje smanjuju upale i čuvaju krvne sudove.

Najbolji savet: Idealno je kombinovati obe namirnice u toku nedelje kako biste telu obezbedili kompletan spektar potrebnih nutrijenata.

Autor: Dalibor Stankov