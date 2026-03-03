Ako se budite između 2 i 4 ujutru – ovo nije slučajno: telo vam šalje vrlo preciznu poruku

Nije nesanica. Nije stres. Postoji razlog zašto se budite baš tada – i nema veze sa slučajnošću.

Budite se svake noći u isto vreme, pogledate u telefon i shvatite da je ponovo 3:17? Niste jedini. Taj obrazac nije čudna faza niti loša sreća – telo ima unutrašnji raspored koji je precizniji nego što mislimo. Kada se buđenje ponavlja u istom terminu, to obično znači da je organizam pod opterećenjem koje tokom dana uspešno potiskujemo.

U periodu između 2 i 4 sata ujutru nivo kortizola počinje polako da raste, pripremajući telo za jutro. Ako ste pod hroničnim stresom, taj porast bude nagliji. Mozak tada prelazi u stanje blage pripravnosti i najmanji okidač – puni bešika, pad šećera u krvi, čak i lagana dehidratacija – dovoljan je da vas izbaci iz sna. Problem nije u tom buđenju, već u tome što se mozak odmah aktivira i kreće analiza: obaveze, poruke, razgovori od pre tri dana.

Postoji i drugi, manje poznat razlog – kasne večere i alkohol. Kada jedemo obilno pred spavanje, telo umesto da se odmara, troši energiju na varenje. Alkohol dodatno remeti duboke faze sna. Možda ćete zaspati brže, ali ćete se probuditi usred noći sa ubrzanim pulsom i suvim ustima. To nije slučajnost, već čista fiziologija.

Rešenje nije u tabletama za spavanje, već u rutini koja deluje dosadno, ali funkcioniše: lakša večera najmanje dva sata pre sna, manje ekrana pred spavanje i stabilan ritam odlaska u krevet – čak i vikendom. Telo voli predvidivost. Kada zna šta ga čeka, nema potrebu da vas budi usred noći.

Ako se budite u isto vreme već nedeljama, nemojte to ignorisati. San nije luksuz, već osnovna biološka potreba. A kada počne da puca po šavovima, to je obično znak da ste granicu izdržljivosti prešli mnogo ranije nego što ste mislili.

