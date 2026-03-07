Greške koje pravite čim otvorite oči: Jutarnje navike koje vam kradu energiju, a niste ni svesni

Ako ste stalno umorni, nervozni i bez fokusa već pre podne – problem možda počinje u prvih 20 minuta dana.

Način na koji započinjete jutro ima veći uticaj na vaše raspoloženje nego što mislite. Prva greška koju mnogi prave jeste posezanje za telefonom odmah nakon buđenja. Mozak se iz stanja mirovanja naglo ubacuje u vrtlog informacija, obaveza i tuđih očekivanja, što pokreće stresni odgovor organizma i podiže nivo kortizola.

Druga zamka je kafa na prazan stomak. Iako deluje kao spas, kofein odmah nakon buđenja može dodatno poremetiti prirodni hormonski ritam. Stručnjaci savetuju čašu vode i lagani doručak pre prve šoljice kafe, kako bi se organizam stabilizovao i dobio prirodan podsticaj energije.

Zanimljivo je da uspešni ljudi posebnu pažnju posvećuju upravo jutru. Opra Vinfri praktikuje trenutke tišine i meditacije, dok Tim Kuk ustaje veoma rano i dan započinje fizičkom aktivnošću. Njihova tajna nije u komplikovanim ritualima, već u doslednosti i svesnom započinjanju dana bez spoljnog haosa.

Psiholozi ističu da je ključno da prvih 20 do 30 minuta pripadne vama, a ne obavezama. Kratko istezanje, planiranje dana ili nekoliko minuta bez ekrana mogu pomoći mozgu da pređe iz reaktivnog u proaktivno stanje.

Ne možete uvek da kontrolišete tempo dana, ali možete da kontrolišete njegov početak. A upravo tu se krije razlika između dana koji vas iscrpi i dana u kojem vi držite konce u rukama.

Autor: S.Paunović