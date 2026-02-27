GASTROENTEROLOZI UPOZORAVAJU: Svi koji imaju više od 50 godina moraju da uvedu ovu jutarnju naviku – kafa na prazan stomak je greška!

Mnogi od nas dan započinju šoljom vrele kafe ili čaja kako bi se razbudili. Međutim, stručnjaci upozoravaju da to možda nije najbolji izbor za vaš digestivni sistem, naročito ako vam je želudac potpuno prazan.

Gastroenterolog dr Daglas Vajn objašnjava da previše kafe može da nadraži sluzokožu želuca, poveća lučenje kiseline i pogorša simptome kao što su gorušica, nadutost ili nelagodnost u stomaku.

Zašto kafa "ne voli" prazan stomak?

„Kofein ubrzava kontrakcije creva, što kod nekih ljudi može dovesti do retke stolice ili dijareje“, kaže dr Vajn, dodajući da preterivanje može ozbiljno narušiti normalno varenje. Umesto kafe, stručnjaci savetuju jednostavnu promenu: popijte čašu vode odmah nakon buđenja, pre nego što posegnete za kofeinom.

Čaša vode kao štit za creva

Gastroenterolog dr Aditi Stanton ističe da je nakon nekoliko sati sna telo blago dehidrirano, a digestivni sistem najbolje funkcioniše kada je dobro hidriran.

Evo koje su prednosti vode pre kafe:

Lakše varenje: Hidratacija pomaže da se sadržaj lakše kreće kroz creva.

Manje kiseline: Voda može da razblaži i ispere kiselinu, što je spas za one koji pate od gorušice.

Zaštita sluzokože: Voda smanjuje verovatnoću da će kafa nadražiti prazan želudac.

Zašto je ovo ključno posle 50. godine?

Ova navika postaje još važnija sa godinama jer su starije osobe sklonije dehidraciji i zatvoru (opstipaciji).

„Kako starimo, osećaj žeđi slabi, a mnogi uzimaju lekove koji utiču na ravnotežu tečnosti u telu“, kaže dr Stanton.

Voda ujutru ne samo da smanjuje pojavu gorušice, već poboljšava konzistenciju stolice i opšte zdravlje creva. Lekari ipak napominju da je umerena konzumacija kafe (tri do četiri šolje dnevno) bezbedna i čak korisna, ali samo ako je organizam prethodno hidriran.

Ukoliko primetite dugotrajne promene u varenju, poput stalnog zatvora ili bolova, obavezno se obratite lekaru.

Autor: D.S.