Od hrane za siromašne do viralnog hita: Kako je sardina postala zvezda društvenih mreža

Influenseri je jedu iz konzerve pred kamerama, nutricionisti je hvale, a prodaja raste – ali koji su zaista njeni benefiti?

Donedavno je sardina bila simbol skromnog obroka – nešto što stoji u ostavi za svaki slučaj. A onda su društvene mreže uradile svoje. Na platformama poput TikToka i Instagrama počeli su da se nižu snimci brzih, zdravih obroka iz konzerve, uz poruke o „superhrani koja menja sve“. Sardina je, gotovo preko noći, postala trend.

Hashtagovi posvećeni proteinskoj ishrani i jednostavnim, nutritivno bogatim namirnicama pogurali su je u centar pažnje. Fitnes entuzijasti ističu visok sadržaj proteina, dok ljubitelji zdrave ishrane naglašavaju da je reč o jednoj od retkih prirodnih namirnica bogatih omega-3 masnim kiselinama. Kada se traži što manje prerađena hrana, sardina se savršeno uklopila.

A šta kaže struka? Sardine su izuzetno bogate omega-3 masnim kiselinama koje doprinose zdravlju srca i krvnih sudova. Sadrže visokokvalitetne proteine, vitamin D (važan za imunitet i zdravlje kostiju), vitamin B12, kao i kalcijum – posebno ako se konzumiraju sa sitnim kostima koje su potpuno jestive. Uz to, spadaju u ribe sa nižim nivoom žive u poređenju sa većim predatorskim vrstama.

Još jedna važna prednost je praktičnost. Sardine su pristupačne, dugo traju i ne zahtevaju pripremu. U kombinaciji sa integralnim hlebom, salatom ili limunom i maslinovim uljem, postaju brz i nutritivno izbalansiran obrok.

Ipak, kao i sa svakim trendom, važno je zadržati meru. Sardine iz konzerve mogu sadržati veću količinu soli, pa je dobro obratiti pažnju na deklaraciju. Ali jedno je sigurno – iza viralne popularnosti ovog puta stoji realna nutritivna vrednost. Nekada potcenjena, danas hvaljena, sardina je dokaz da prava superhrana često ne dolazi u egzotičnom pakovanju, već iz najjednostavnije konzerve.

Autor: S.Paunović