OBRATITE PAŽNJU! Ova navika povećava rizik od najsmrtonosnijeg RAKA - Mnogi redovno GREŠE

Nova studija povezala je 27 bakterija i gljivica u ustima ljudi sa 3,5 puta većim rizikom od raka pankreasa, što je podsetnik svima da redovno peru zube i koriste zubni konac.

Stručnjaci već znaju da su ljudi sa lošim zdravljem zuba podložniji raku pankreasa i nedavno su otkrili da bakterije mogu putovati progutanom pljuvačkom do pankreasa.

Međutim, nova studija koju je vodio NYU Langone Health, akademski medicinski centar i bolnica u Njujorku, objavljena u časopisu Jama Oncology, ide korak dalje i sugeriše koje vrste bakterija zajedno mogu biti uključene, piše The Sun.

Koautor studije Ričard Hajes, profesor na Medicinskom fakultetu NYU Grossman, rekao je:

- Jasnije je nego ikad da pranje zuba i korišćenje zubnog konca ne samo da može pomoći u sprečavanju parodontalne bolesti, već može i da zaštiti od raka.

U studiji su istraživači procenili genetski sastav mikroba prikupljenih iz pljuvačke 122.000 muškaraca i žena. Istraživači su ih pratili oko devet godina kako bi zabeležili bilo kakvu pojavu tumora.

Alat koji bi mogao proceniti rizik od raka

Od 122.000 ljudi koji su dali uzorke, 445 je razvilo rak pankreasa, u poređenju sa 445 ljudi koji nisu imali rak. Od tih 890 ljudi, 474 (53,3 posto) bili su muškarci, a prosečna starost bila je 67 godina.

Studija je otkrila da su tri oralna bakterijska parodontalna patogena povezana sa povećanim rizikom od raka pankreasa. Pregled cele grupe bakterija takođe je otkrio osam oralnih bakterija povezanih sa smanjenim rizikom od raka pankreasa i 13 oralnih bakterija povezanih sa povećanim rizikom.

Od gljivica, Candida je bila povezana sa povećanim rizikom od raka pankreasa i pronađena je i u uzorcima tumora pankreasa. Zajedno, 27 mikroba povećalo je šanse za razvoj raka pankreasa za više od tri puta, otkrio je tim istraživača.

Naučnici su takođe, po prvi put, uspeli da razviju alat koji bi mogao da proceni rizik od raka kod osobe.

Koautorka studije Jijoung Ahn, profesorka na Medicinskom fakultetu Grossman Univerziteta u Njujorku, rekla je:

- Profilisanjem bakterijskih i gljivičnih populacija u ustima, onkolozi bi mogli prepoznati one kojima je probir na rak pankreasa najpotrebniji - objasnila je.

Niske stope preživljavanja kod raka pankreasa

- Još uvek mnogo toga ne znamo o tome kako i zašto ljudi razvijaju rak pankreasa, ali postoji sve veći interes za ulogu promena u mikrobiomu. Ova velika studija doprinosi sve većem broju dokaza da mikrobi poput bakterija i gljivica koje se nalaze u našim ustima i crevima mogu biti uključeni u razvoj, napredovanje i odgovor na lečenje raka - rekao je Alfi Bailej-Bearfield, privremeni rukovodilac istraživanja u organizaciji Pancreatic Cancer UK.

- Potrebna su dalja istraživanja kako bi se ispitali mehanizmi kojima mikrobi u ustima povećavaju rizik od raka pankreasa. Bolje razumevanje ovog odnosa moglo bi pomoći u identifikaciji ljudi koje treba pomno pratiti zbog bilo kakvih promena na pankreasu - dodao je.

- Tragično, više od polovine ljudi umire u roku od tri meseca od dijagnoze raka pankreasa. Rano otkrivanje ključno je za pružanje mnogo većem broju ljudi šanse za primanje potencijalno životno spasonosnog lečenja. Sve što možemo učiniti da poboljšamo identifikaciju i praćenje rizičnih grupa pomoći će u unapređenju užasno niskih stopa preživljavanja ove bolesti - istakao je stručnjak.

Prošle godine, isti tim naučnika otkrio je vezu između određenih oralnih bakterija i povećanog rizika od razvoja karcinoma pločastih ćelija glave i vrata, grupe karcinoma koji nastaju u ustima i grlu.

Autor: Iva Besarabić