POKUŠAVATE DA SMRŠATE, ALI NE IDE? Možda je problem u vašem snu, a ne u dijeti!

Ako ne postižete željene rezultate sa lekovima za mršavljenje ili opštom dijetom, možda zanemarujete ključni element koji vas sprečava u ostvarenju ciljeva. Veliki broj ljudi koji pokušavaju da smršaju, uključujući i one koji koriste popularne lekove nove generacije, ne uviđa da rešenje možda leži u nečemu vrlo jednostavnom – kvalitetnom snu.

Podaci pokazuju da ogroman procenat populacije u razvijenim zemljama aktivno pokušava da skine kilograme, a milioni se okreću modernim GLP-1 lekovima kako bi postigli vitku liniju. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bez odmora ti napori mogu biti uzaludni.

Ključni, ali zanemareni faktor

Džejms Lajnhart, vodeći stručnjak za san koji sarađuje sa britanskim sistemom javnog zdravlja (NHS), objašnjava zašto je san presudan:

"San utiče na mršavljenje na tri ključna načina: povećava glad, remeti hormonalnu ravnotežu i otežava donošenje ispravnih odluka," kaže Lajnhart.

On ističe da nije važno samo koliko dugo spavate, već i kakav je kvalitet tog sna. Loš san dovodi do impulsivnog ponašanja koje potkopava svaki plan ishrane.

Rat hormona u vašem telu

Jedan od najvažnijih uticaja sna na kilažu je hormonalna neravnoteža. Kada je san narušen:

Raste nivo grelina (hormona gladi).

Opada nivo leptina (hormona odgovornog za osećaj sitosti).

Zbog ove zbrke, telo misli da je gladno čak i kada mu hrana nije potrebna, što drastično otežava kontrolu porcija i odupiranje žudnji za šećerom i mastima.

Uticaj na lekove za mršavljenje (GLP-1)

Stručnjaci ističu da je san posebno važan za one koji koriste injekcije za mršavljenje. Piter Tnoia, glavni farmaceut, pojašnjava tu vezu:

"Loš san pojačava umor i žudnju za hranom – a to su upravo simptomi koje tretmani za mršavljenje nastoje da suzbiju. Nedostatak sna može pogoršati nuspojave poput mučnine i učiniti da se osoba oseća manje energično, što stvara subjektivni osećaj neuspeha lečenja."

Takođe, bez kvalitetnog sna, ljudi mogu primetiti sporiji napredak, manji gubitak masnog tkiva i, što je najgore, veći rizik od gubitka mišića umesto kilograma.

Zaključak je jasan: Ako ovog vikenda planirate da učinite nešto dobro za svoje telo – dobro se odmorite.

Autor: D.S.