DIJETETIČARKA OTKRIVA: Ovo je jedina konzervirana hrana bez koje nikad ne izlazim iz prodavnice!

Kada je reč o jednostavnim i zdravim namirnicama, dijetetičarka Novela Lui ima jasnog favorita. Iako mnogi izbegavaju konzerviranu hranu, ona tvrdi da postoji jedna namirnica koja je prava "nutritivna bomba", bogata omega-3 masnim kiselinama, kalcijumom i vitaminom D.
Reč je o konzerviranim sardinama.
"Proizvod koji uvek kupujem"
Zbog užurbanog rasporeda, dijetetičarki je važno da pri ruci ima namirnice koje omogućavaju brzu i laku pripremu obroka.
"Sardine su proizvod bez kojeg nikad ne izlazim iz prodavnice", izjavila je Lui za portal EatingWell. Ona ističe da joj ova namirnica pomaže da ispuni preporuku o nedeljnom unosu od najmanje 250 grama morskih plodova, a uz to je i cenovno veoma pristupačna.
Nutritivna moć jedne konzerve
Sardine su jedan od retkih životinjskih izvora koji istovremeno obezbeđuju i kalcijum i vitamin D. Evo šta dobijate u samo jednoj porciji (oko 85 grama):
Proteini: Čak 19 grama (skoro trećina dnevnih potreba).
Omega-3: 1,1 gram EPA i DHA kiselina (što pokriva 100% dnevnih potreba za žene i 68% za muškarce).
Kalcijum: 22% preporučenog dnevnog unosa.
Vitamin D: 18% dnevnih potreba.
Gvožđe i fosfor: Značajne količine koje čuvaju kosti i energiju.
Bezbedne za decu i trudnice
Jedna od najvećih prednosti sardina je to što se nalaze nisko u lancu ishrane. To znači da sadrže mnogo manje žive u poređenju sa većim ribama poput tune, pa su bezbedan i preporučljiv izbor čak i za decu i trudnice.
Kako ih konzumirati?
Sardine su spremne za jelo direktno iz konzerve, ali dijetetičarka nudi nekoliko ideja za ukusne kombinacije:
Na tostu ili krekerima.
Uz pirinač ili kuvano povrće.
Kao dodatak pastama i svežim salatama.
Savet pri kupovini: Možete birati sardine u ulju, vodi ili sosu, zavisno od ukusa. Ukoliko pazite na unos natrijuma, potražite varijante bez dodate soli.
Autor: D.S.