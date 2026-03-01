LEKAR OTKRIVA: Ova zdrava grickalica drastično smanjuje rizik od bolesti srca i raka!

Lekar opšte prakse, dr Amir Kan, podelio je dragocen savet o zdravoj namirnici koja se direktno povezuje sa manjim rizikom od srčanih oboljenja i kancera.

Na svom Instagram profilu, dr Kan je objasnio da ova namirnica sadrži rastvorljiva vlakna – pektin, koja hrane dobre crevne bakterije i usporavaju apsorpciju šećera i holesterola u crevima. Ipak, najveće zdravstvene prednosti donosi snažan antioksidans beta-karoten.

Super-grickalica: Šargarepa

Telo pretvara beta-karoten u vitamin A, za koji dr Kan potvrđuje da je ključan za dobar vid i jak imuni sistem. Osim toga, ovaj antioksidans je direktno povezan sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti i određenih vrsta raka.

I beta-karoten i pektin se u velikim količinama nalaze u šargarepi, koju dr Kan preporučuje kao idealnu grickalicu uz humus. Neki od načina da unesete više šargarepe u ishranu uključuju njeno dodavanje u salate, variva i čorbe, a može se koristiti i za pripremu krem supa.

Ne zaboravite na ovas

Šargarepa nije jedina namirnica koju ovaj lekar ističe. Druga na listi je ovas (zob).

"Ovas je prepun antioksidanasa i korisnih biljnih jedinjenja koja se nazivaju polifenoli. Takođe, sadrži antioksidans jedinstven samo za ovu žitaricu, a zove se avenantramid", navodi dr Kan.

Upravo taj antioksidans, objašnjava on, podstiče proizvodnju molekula gasa koji pomažu u širenju krvnih sudova, što posledično dovodi do snižavanja krvnog pritiska. Avenantramid ima i neočekivanu korist – deluje protivupalno, pa često može pomoći u ublažavanju svraba kože.

Ovas je bogat i beta-glukanom, rastvorljivim dijetalnim vlaknom koje pomaže u smanjenju nivoa holesterola, a time i u prevenciji srčanih bolesti. Istraživanja pokazuju da redovna konzumacija ovsa pomaže i kod problema sa opstipacijom (zatvorom), što ga čini savršenim izborom za zdrav doručak.

Autor: D.S.