PLUĆA ĆE VAM BITI ZAHVALNA: Šta se dešava u organizmu ako tri dana pijete čaj od lovora na prazan stomak?

Zaboravite na trenutak skupe apotekarske preparate. Čaj od lovora, prema narodnoj medicini, počinje da razbija uporan sekret već sat vremena nakon prve šolje, ali pravi efekat čišćenja pluća postiže se nakon tri dana redovne konvzumacije.

Lovorov list nije samo začin, već ozbiljan saveznik respiratornog sistema. Zahvaljujući cineolu, ovaj napitak deluje kao prirodni mukolitik koji razređuje sluz, smanjuje upale bronhija i olakšava iskašljavanje.

Proces čišćenja po danima

Prvi dan: Pokreće se sluz. Možda ćete kašljati više nego obično, što je znak da se pluća čiste.

Drugi dan: Disanje postaje primetno dublje.

Treći dan: Pritisak u grudima obično potpuno nestaje.

Pravilna priprema je ključna

Da biste izvukli maksimum lekovitih ulja, pratite ovaj postupak:

Icepkajte tri velika suva lista lovora na manje komade.

Prelijte sa 250 ml vode i stavite da proključa.

Čim voda proključa, sklonite sa ringle i poklopite.

Ostavite da odstoji tačno 10 minuta (ne duže).

Procedite i pijte mlako, najbolje na prazan stomak pre jutarnje kafe. Po želji dodajte med i limun.

Dodatni benefiti i mere opreza

Osim pomoći disajnim putevima, ovaj čaj smanjuje nadutost, deluje blago sedativno i pomaže kod bolova u zglobovima. Ipak, budite oprezni: ne preporučuje se trudnicama jer može izazvati kontrakcije, kao ni maloj deci bez konsultacije sa lekarom. Takođe, ne treba prelaziti dozu od dve šolje dnevno.

Važna napomena: Koristite suvi list lovora jer ima koncentrisanija ulja. Čaj uvek pripremajte svež, jer stajanjem gubi lekovita svojstva. Kura bi trebalo da traje tri do pet dana, nakon čega je obavezna pauza od najmanje nedelju dana.

Autor: D.S.