Stalno ste umorni i žudite za šećerom? Moguće da telo pokušava da vam pošalje VAŽNU PORUKU!

Kada telo dobije ono što mu je zaista potrebno, potreba za šećerom se postepeno smanjuje, a energija se vraća na prirodan i stabilan način.

Ako se budite iscrpljeni, tokom dana jedva držite oči otvorene, a uz to vas neprestano "vuče" da jedete slatkiše, moguće je da vaše telo pokušava da vam pošalje važnu poruku.

Umor i pojačana želja za šećerom često idu zajedno, a iza njih mogu da se kriju različiti fizički i životni faktori koje ne treba zanemariti.

Jedan od najčešćih uzroka - nedostatak sna

Kada organizam ne dobije dovoljno kvalitetnog odmora, dolazi do poremećaja hormona koji regulišu glad i sitost. Tada raste potreba za brzom energijom, a najlakši izvor je upravo šećer.

Slatkiši kratkoročno podižu nivo energije, ali nakon naglog skoka dolazi do još većeg pada, što stvara začarani krug iscrpljenosti i novih žudnji.

Neuravnotežena ishrana

Preskakanje obroka, premalo proteina i vlakana, kao i previše rafiniranih ugljenohidrata dovode do naglih oscilacija šećera u krvi. Organizam tada traži "brzo rešenje", pa se javlja jaka želja za čokoladom, pecivima ili gaziranim pićima. Dugoročno, takav način ishrane dodatno iscrpljuje telo.

Ne treba zanemariti ni stres

Kada smo pod pritiskom, telo luči kortizol, hormon koji može da poveća apetit, posebno za slatkom i kaloričnom hranom. Mnogi posežu za šećerom i kao oblikom utehe, jer on kratkotrajno podstiče lučenje hormona zadovoljstva. Međutim, taj efekat je prolazan, a osećaj umora se ubrzo vraća.

Ponekad se iza stalnog umora i želje za slatkišima mogu kriti i zdravstveni problemi, poput anemije, problema sa štitnom žlezdom ili poremećaja regulisanja šećera u krvi.

Ako se simptomi javljaju duže vreme, pogoršavaju se ili su praćeni vrtoglavicom, ubrzanim radom srca ili naglim promenama telesne težine, preporučljivo je potražiti savet lekara i uraditi osnovne laboratorijske nalaze.

U mnogim slučajevima stanje se može poboljšati jednostavnim promenama navika - redovnim i izbalansiranim obrocima, dovoljnim unosom vode, kvalitetnim snom i umerenom fizičkom aktivnošću. Kada telo dobije ono što mu je zaista potrebno, potreba za šećerom se postepeno smanjuje, a energija se vraća na prirodan i stabilan način.

Autor: S.M.