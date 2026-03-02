BUDITE SE SA UKOČENIM VRATOM? Nije samo do jastuka – Jedna fatalna greška u krevetu uništava vam kičmu, a niste ni svesni!

Budjenje nakon noći pune prevrtanja, samo da biste osetili bolnu ukočenost u vratu, iskustvo je koje je previše dobro poznato mnogim odraslim osobama.

Postoji mnogo razloga zašto se to dešava, ali jedan od glavnih krivaca je spavanje u položaju koji opterećuje vrat ili korišćenje jastuka, pa čak i dušeka, koji narušava pravilan položaj kičme.

Iako ne postoji brzo rešenje za bol u vratu nakon spavanja, postoje korisne strategije koje mogu pomoći u prevenciji, piše HuffPost.

Težite neutralnom položaju kičme

„Definitivno postoje idealni položaji za spavanje“, rekla je dr Elizabet T. Ngujen, specijalista fizikalne medicine, napominjući da oni uključuju spavanje na leđima ili na boku, pri čemu je vrat u udobnom, neutralnom i ravnom položaju.

„Preporučujemo izbegavanje spavanja na stomaku jer vas taj položaj prisiljava da okrenete glavu za 90 stepeni, što remeti normalan položaj kičme“, dodala je Ngujen. Tokom spavanja, položaj vašeg vrata trebalo bi da bude sličan onome kad stojite sa dobrim držanjem.

Upozorenje: Držanje vrata u savijenom položaju satima može istegnuti mišiće ili pritisnuti diskove i živce, što vremenom dovodi do hroničnog bola.

Jastuk je važniji od samog položaja?

Izbor jastuka igra ogromnu ulogu. Iako ne postoji jedan model koji odgovara svima, stručnjaci savetuju sledeće:

Čvrst i niži jastuk: Generalno najbolji izbor jer glava ne sme previše da utone.

Izbegavajte perje: Premekani jastuci u koje glava „propadne“ ne pružaju nikakvu potporu.

Konturni jastuci: Dr Ngujen ih preporučuje jer imaju udubljenje u sredini za glavu i bolju bočnu potporu.

Dušek: Srednja do visoka čvrstina dušeka pruža najbolju potporu celoj kičmi.

Da li možete „istrenirati“ telo da spava drugačije?

Teško je naterati nekoga ko decenijama spava na stomaku da to promeni preko noći. Ipak, rešenje postoji:

Kvalitet sna: Ljudi se često prevrću jer im je san poremećen stresom ili visokom temperaturom u sobi.

Jastuci za telo: Postavite dugačke jastuke uz sebe kako biste sprečili okretanje na stomak tokom noći.

Problem može biti u onome što radite DANJU

Često je jedna loša noć samo „kap koja je prelila čašu“. Ako ste poslednjih dana stalno gledali u mobilni telefon s pognutom glavom, spavali u avionu ili se igrali sa decom na podu u lošem položaju, vaši ligamenti su već napeti. Loša noć samo aktivira bol koji se skupljao danima.

Kućno lečenje i kada posetiti lekara

U većini slučajeva, stanje se popravi samo od sebe nakon par dana. Možete koristiti:

Toplotne flastere iz apoteke.

Lekove poput paracetamola ili ibuprofena (uz konsultaciju sa farmaceutom).

Lagano istezanje: Pritisnite bolno mesto i polako nagnite glavu u suprotnu stranu.

Kada je vreme za doktora?

Ako bol ne prolazi, ako je iscrpljujuć ili ako osetite utrnulost i peckanje koji se šire niz ruku – to su znaci pritiska na živac i zahtevaju stručnu pomoć.

Autor: D.S.