STIŽE KRALJICA PROLEĆA! Namirnica koju svi Srbi obožavaju: Čuva jetru, obara pritisak, a kilogrami se tope!

Sa dolaskom proleća na naše pijace i trpeze ponovo se vraćaju rotkvice. Ovo povrće prepoznatljivog ukusa i boje često doživljavamo samo kao dekoraciju u salatama, ali rotkvice su mnogo više od toga.

Reč je o namirnici koja donosi niz zdravstvenih prednosti, a pritom je lagana, osvežavajuća i svima dostupna.

BOMBA VITAMINA C I KALIJUMA

Rotkvice su odličan izvor vitamina C, koji je ključan za jak imunitet i zaštitu ćelija od oksidativnog stresa. Pored toga, prepune su kalijuma, minerala koji je presudan za regulaciju krvnog pritiska, dok sadrže i vitamine B grupe, neophodne za energiju i dobar metabolizam.

MALO KALORIJA, PUNO KORISTI

Ako želite da dovedete liniju u red pred leto, rotkvice su vaš najbolji saveznik! Zbog visokog udela vode i vlakana, one brzo pružaju osećaj sitosti, a imaju ekstremno nisku kalorijsku vrednost (samo 16 kalorija na 100 grama). Vlakna u rotkvicama podstiču varenje i ubrzavaju rad creva, što ih čini idealnim za prolećni detoks organizma.

PRIRODNI ČISTAČ JETRE I ŽUČI

Malo ko zna da su rotkvice pravi "melem" za unutrašnje organe. Specifični sumporni spojevi koji im daju onaj karakterističan, blago ljutkast ukus, zapravo stimulišu rad jetre i lučenje žuči. Ovo direktno pomaže organizmu da lakše razgradi hranu i izbaci toksine nakupljene tokom zimskih meseci.

KAKO IH UKLJUČITI U ISHRANU?

Najbolje ih je konzumirati sveže – u salatama uz mladi luk, jaja ili beli sir. Odlično se slažu sa maslinovim uljem i jogurtom, a mogu se čak i kratko termički obraditi, čime gube ljutinu i postaju blažeg ukusa.

SAVET PLUS: Nemojte bacati zeleno lišće! Mladi listovi rotkvice su izuzetno bogati gvožđem i vitaminima, pa ih možete iskoristiti za čorbe, smutije ili domaći pesto sos.

Autor: D.S.