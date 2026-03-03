KADA JE NAJBOLJE JESTI DORUČAK AKO IMATE VISOK KRVNI PRITISAK? Stručnjaci otkrili idealno vreme

Doručak se često naziva najvažnijim obrokom u danu, ali da li ste znali da on direktno može uticati na vaš krvni pritisak?

Istraživanja potvrđuju da osobe koje preskaču doručak češće pate od hipertenzije. Ako se borite sa visokim pritiskom, doručak bogat nutrijentima mogao bi biti vaš ključni saveznik u snižavanju tih vrednosti.

Koje je idealno vreme za doručak?

Stručnjaci sugerišu da doručak obezbeđuje ključne hranljive materije koje pomažu srcu da efikasnije radi, što omogućava bolji tonus krvnih sudova. Iako ne postoji striktno pravilo „u minut“, preporuka je da se jede unutar sat vremena od buđenja.

Dijetetičari objašnjavaju da obrok unutar 30 do 60 minuta nakon buđenja pomaže telu da:

Održi ravnotežu šećera u krvi od samog jutra.

Smanji nivo kortizola (hormona stresa), koji prirodno raste nakon buđenja.

Poboljša osetljivost na insulin, čime se smanjuje opterećenje kardiovaskularnog sistema.

Ipak, ako niste navikli da jedete odmah nakon ustajanja, najvažnije je da doručak postane vaša rutina. Proces svesnog jedenja i uživanja u obroku takođe doprinosi boljoj probavi i stabilnijem pritisku.

Zašto je doručak važan za zdravlje srca?

Redovan jutarnji obrok pomaže u regulaciji hormona stresa. Preskakanje doručka može poremetiti prirodni ritam lučenja kortizola, što dovodi do njegovih povišenih nivoa kasnije tokom dana, a to direktno podiže pritisak.

Jutro je takođe savršena prilika za unos minerala ključnih za regulaciju pritiska: kalijuma, kalcijuma i magnezijuma.

Šta treba da sadrži doručak za hipertenziju?

Raznolike biljne namirnice (voće, povrće, integralne žitarice, orašasti plodovi).

Najmanje 20 grama proteina.

Ograničenu količinu soli (pripazite na peciva i prerađeno meso poput kobasica, koji su prepuni skrivene soli).

Dodatni saveti za kontrolu pritiska

Osim doručka, za zdravlje srca su ključni i sledeći faktori:

Fizička aktivnost: Ciljajte na bar 150 minuta umerene aktivnosti nedeljno (šetnja, plivanje, lagano trčanje).

Upravljanje stresom: Vežbe dubokog disanja, meditacija i druženje sa prijateljima mogu značajno sniziti pritisak.

Ograničite alkohol: Previše alkohola dokazano podiže pritisak i povećava rizik od srčanih bolesti.

Smanjite natrijum: Čitajte deklaracije na proizvodima i izbegavajte visoko prerađenu hranu.

Autor: D.S.