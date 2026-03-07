AKO SE BUDITE UMORNI – OVO JE RAZLOG: Jedna večernja navika uništava vaš san!

AKTUELNO

Stručnjaci upozoravaju da većina ljudi pravi istu grešku pred spavanje, a posledice se vide već sledećeg jutra.

Mnogi ljudi se bude umorni čak i nakon sedam ili osam sati sna. Iako veruju da je problem u stresu ili previše obaveza, stručnjaci tvrde da uzrok često leži u jednoj navici koju gotovo svi praktikuju – korišćenju telefona ili računara neposredno pred spavanje.

Plavo svetlo koje emituju ekrani može da poremeti prirodni ritam spavanja. Ono utiče na lučenje hormona melatonina, koji je zadužen za osećaj pospanosti i pripremu organizma za san. Kada ga koristimo manje nego što je potrebno, telo teže ulazi u fazu dubokog odmora.

Zbog toga mnogi ljudi provode noć u površnom snu, a da toga nisu ni svesni. Rezultat je jutarnji umor, manjak koncentracije i osećaj kao da noć nije donela pravi odmor.

Stručnjaci savetuju da se ekrani izbegavaju barem pola sata do sat vremena pre odlaska u krevet. Umesto toga, preporučuju se opuštajuće aktivnosti poput čitanja, lagane muzike ili kratke večernje rutine koja pomaže telu da se pripremi za san.

Male promene u navikama često mogu napraviti veliku razliku. Kvalitetan san nije luksuz, već jedna od najvažnijih osnova dobrog zdravlja i energije tokom dana.

