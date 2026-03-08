ZAŠTO MUŠKARCI ČEŠĆE OBOLJEVAJU OD SRCA? Genetska predispozicija, stil života i osećanja koje drže u sebi.

Veća smrt među muškarcima često se povezuje s nezdravim navikama, stresom i generacijskim učenjem da emocije treba skrivati.

Srčani problemi i kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrti kod muškaraca širom sveta, a statistika pokazuje da su muškarci izloženi većem riziku nego žene. Zašto je tako? Odgovor leži u kombinaciji biologije, navika i društvenih uverenja koja oblikuju muškarce još od malih nogu.

Biološki gledano, muškarci imaju viši nivo testosterona i manji nivo estrogena, što može uticati na način na koji se telo nosi sa holesterolom i krvnim pritiskom. Osim toga, kardiovaskularni sistem muškaraca je često pod većim stresom jer telo drugačije reaguje na hormonske oscilacije, što može ubrzati proces ateroskleroze i drugih srčanih problema.

Ipak, biologija je samo deo priče. Generacije muškaraca naučene su da ne pokazuju slabost, da ne pričaju o stresu, umoru ili strahovima. Ovaj pristup, koliko kulturološki uticajan, toliko i opasan, dovodi do toga da mnogi muškarci ignorišu rane simptome bolesti, odlažu kontrole kod lekara i pokušavaju da drže sve u sebi.

Stres koji se nakuplja u sebi, kombinovan s nezdravom ishranom, nedostatkom sna i fizičke aktivnosti, stvara savršenu podlogu za srčane probleme. Upravo zato je smrtnost od kardiovaskularnih bolesti kod muškaraca veća, jer bolest često bude otkrivena tek kada je već uznapredovala.

Stručnjaci danas ističu da je promena načina razmišljanja ključna: muškarci treba da razgovaraju o svojim emocijama, redovno proveravaju zdravstveno stanje i usvajaju zdrave navike. Slušanje tela i prevencija su prvi korak ka dugom i zdravom životu.

Autor: S.Paunović