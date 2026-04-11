HORMONI I RASPOLOŽENJE: Zašto se emocije menjaju i kako ih stabilizovati!

Psihološki i biološki ugao uz praktične savete za emocionalni balans.

Naše raspoloženje nije samo proizvod životnih okolnosti – hormoni imaju ogroman uticaj na to kako se osećamo. Hormonske fluktuacije mogu da uzrokuju nagle promene u energiji, razdražljivost, anksioznost ili osećaj tuge. Kod žena, menstrualni ciklus, trudnoća i menopauza često utiču na emocije, dok kod muškaraca pad testosterona može izazvati slične promene. Hormoni stresa, poput kortizola, direktno utiču na naš um i telo, često pojačavajući napetost i nervozu.

Prvi korak ka stabilizaciji raspoloženja je svest o sopstvenom telu i obrascima emocija. Praćenje simptoma i razumevanje kada dolazi do hormonalnih oscilacija može pomoći u planiranju aktivnosti i donošenju odluka koje smanjuju stres.

Ishrana i fizička aktivnost su moćni saveznici. Hrana bogata omega-3 masnim kiselinama, vitaminima B i magnezijumom pomaže uravnoteženju hormona, dok redovno kretanje i vežbe snage smanjuju nivo kortizola i povećavaju proizvodnju endorfina. Kratke šetnje, joga ili meditacija mogu smiriti nervni sistem i stabilizovati raspoloženje.

Psihološki pristup takođe je ključan. Tehnike kao što su vođenje dnevnika, mindfulness ili razgovor sa prijateljima pomažu u obradi emocija, smanjenju anksioznosti i povećanju otpornosti na stres. Kombinacija fizičkih i mentalnih strategija omogućava bolje upravljanje hormonalnim oscilacijama.

Hormoni su samo jedan deo slagalice. Razumevanje svog tela i prilagođavanje svakodnevnih navika može značajno poboljšati emocionalni balans, pružiti više energije i stabilnije raspoloženje – bez obzira na cikluse i izazove koje život donosi.

Autor: S.Paunović