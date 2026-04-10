IDETE U TOALET 'ZA SVAKI SLUČAJ' PRE IZLASKA? Doktori upozoravaju: Pravite veliku grešku i uništavate bešiku!

Mnogi od nas imaju naviku da odu u toalet neposredno pre nego što izađu iz kuće, krenu na važan sastanak ili legnu da spavaju, čak i ako ne osećaju stvarnu potrebu. Međutim, poznati lekar dr Amir Kan upozorava da ova, naizgled bezazlena navika, može ozbiljno da poremeti rad vašeg organizma.

"Preosetljivi auto-alarm" u vašem telu

Problem leži u stanju koje se zove preaktivna bešika (PMM). Kada stalno praznite bešiku "za svaki slučaj", vi zapravo trenirate svoj mozak i bešiku da komuniciraju na pogrešan način. S vremenom se bešika navikne na pražnjenje pri vrlo malim količinama urina.

"To je kao preosetljivi auto-alarm," objašnjava dr Kan. "U početku reaguje samo na stvarnu pretnju, a kasnije na sve. Tako i bešika počinje da šalje signal za hitno mokrenje čak i kada nije ni blizu puna."

Simptomi koji ukazuju na problem

Većina ljudi mokri između šest i osam puta dnevno. Ako se kod vas jave sledeći simptomi, možda ste već razvili ovaj problem:

Iznenadna i teško odloživa potreba za toaletom.

Često buđenje noću radi mokrenja (iako niste pili tečnost pre spavanja).

Osećaj hitnosti koji se javlja čim izađete iz kuće.

REŠENJE: Kako "istrenirati" bešiku?

Srećom, ovo stanje nije trajno, ali zahteva disciplinu. Dr Kan savetuje proces koji naziva "trening bešike":

Zaboravite na "svaki slučaj": Idite u toalet samo kada zaista osetite potrebu.

Pravite veće razmake: Cilj je da razmak između dva odlaska u toalet bude svaka tri do četiri sata. Postepeno produžavajte vreme između pražnjenja.

Smirite disanje: Kada se javi iznenadna, jaka potreba, zastanite, duboko udahnite i sačekajte da taj prvi talas prođe pre nego što potrčite u kupatilo.

Smanjite kofein: Kafa i gazirana pića iritiraju bešiku i pojačavaju osećaj hitnosti.

Vežbe za dno karlice: Jačanje mišića koji drže bešiku ključno je za bolju kontrolu.

Prvi rezultati se vide nakon nekoliko nedelja, ali za potpuni oporavak i "resetovanje" mozga i bešike potrebno je od 6 do 12 nedelja upornosti. Ukoliko se tegobe nastave ili osetite bol, obavezno se javite lekaru radi analize urina i daljih pregleda.

Autor: D.S.