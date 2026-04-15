Ne dolazi do trudnoće godinu dana? Evo šta vam telo poručuje!

Nije uvek razlog za paniku, ali jeste signal da je vreme za proveru i konkretne korake.

Kada žena ne uspe da zatrudni nakon godinu dana redovnih, nezaštićenih odnosa, to se u medicini definiše kao mogući problem sa plodnošću i znak je da je vreme za detaljnije ispitivanje. Ovo ne znači da je trudnoća nemoguća, već da je potrebno utvrditi šta tačno otežava začeće. U velikom broju slučajeva, uz pravovremenu dijagnostiku i terapiju, problem je rešiv.

Jedan od najčešćih uzroka može biti hormonski disbalans, koji utiče na ovulaciju. Stanja poput policistični jajnici često dovode do neredovnih ili izostalih ovulacija, što značajno smanjuje šanse za trudnoću. Pored toga, poremećaji rada štitne žlezde, kao i povišen stres, mogu uticati na hormonsku ravnotežu i otežati začeće.

Takođe, problem može biti i fizičke prirode. Neprohodnost jajovoda, prisustvo mioma ili stanje poput endometrioza mogu sprečiti da dođe do oplodnje ili pravilnog razvoja trudnoće. Ova stanja često prolaze neprimećeno, jer simptomi mogu biti blagi ili se pripisuju drugim uzrocima, zbog čega su redovni pregledi od ključne važnosti.

Važno je naglasiti da uzrok ne mora biti samo na strani žene. U oko 30–40% slučajeva, problem može biti i kvalitet spermatozoida kod partnera, zbog čega se savetuje da se u proces ispitivanja uključe oba partnera. Plodnost je zajednička priča, a rešenje se najčešće nalazi kroz timski pristup.

Dobra vest je da danas postoji niz načina da se šanse za trudnoću povećaju. Od promena u načinu života — zdrave ishrane, smanjenja stresa i regulacije telesne težine — do medicinskih tretmana i metoda kao što je vantelesna oplodnja. Najvažniji korak je da se problem ne ignoriše. Pravovremena reakcija i stručna pomoć značajno povećavaju šanse da željena trudnoća postane realnost.

Autor: S.Paunović