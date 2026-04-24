Ako kreneš sada da treniraš – da li možeš do leta da se zategneš ili si zakasnila?

Istina je negde između motivacije i realnih očekivanja – telo pamti, ali ne voli prečice.

Svake godine, čim se približi leto, pojavljuje se isto pitanje: da li još ima vremena da se uđe u formu? I svake godine odgovor je isti – ima, ali ne na način na koji većina ljudi zamišlja. Ne postoji magični trening koji u par nedelja pretvara telo, ali postoji realna promena koja može da napravi ogromnu razliku.

Ako sada kreneš da treniraš, telo će definitivno reagovati. Već nakon nekoliko nedelja redovnog kretanja možeš osetiti više energije, bolju kondiciju i zategnutiji osećaj u mišićima. Promene se dešavaju brže nego što mnogi očekuju, ali sporije nego što bi Instagram motivacioni postovi želeli da prikažu.

Ključ je u doslednosti, ne u intenzitetu na početku. Ljudi često naprave grešku pa krenu previše jako, pa brzo odustanu. U stvarnosti, mnogo bolji rezultat daje umereni, ali redovni trening – kombinacija šetnje, vežbi snage i laganog kardija. Telo voli ritam, ne šok.

Ipak, treba biti realan – ako je cilj velika transformacija, ona se ne dešava za nekoliko nedelja. Leto može da pokaže napredak, ali prava promena tela i navika je proces koji traje duže. Zato je možda važnije pitanje ne “da li je kasno”, nego “zašto stalno odlažemo”.

Jer istina je jednostavna: niko nije zakasnio, ali je svako ranije mogao da sebi olakša put. Razlika između onih koji izgledaju i osećaju se bolje leti i onih koji se nerviraju pred sezonu nije genetika – nego odluka doneta nekoliko meseci ranije.

Zato, ako krećeš sada, ne radiš to da bi postala raketa do leta, već da bi do tada već bila osoba koja je ušla u ritam, ima više energije i ne počinje svake godine iz početka. A to je, dugoročno gledano, mnogo vrednije od bilo kakve brze transformacije.

Autor: S.Paunović