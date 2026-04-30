NE IGNORIŠITE OVO! Lekar otkriva: Četiri vrste bola u stomaku su 'tempirana bomba' u telu – evo kada je operacija NEIZBEŽNA!

Bol u stomaku je jedan od onih simptoma koje najčešće ignorišemo, pripisujući ga "nečemu što smo pojeli". Ipak, lekari upozoravaju da određene vrste bolova mogu biti poslednji poziv za pomoć i signal da se u telu dešavaju opasni procesi poput peritonitisa ili začepljenja aorte.

Pošto nije uvek lako razlikovati običan grč od ozbiljnog stanja, čuveni dr Ahmed, lekar hitne pomoći, objasnio je na šta tačno treba obratiti pažnju pre nego što postane kasno.

1. Začepljenje aorte: Bol koji se ne trpi

Prvo i najopasnije stanje na koje lekar ukazuje je začepljenje aorte. Aorta je najveća arterija koja prenosi krv iz srca u ostatak tela, a svaki zastoj je direktna pretnja po život.

Simptomi: Iznenadan, veoma jak bol u stomaku koji se često javlja tokom aktivnosti, a smanjuje u mirovanju.

Dodatni znaci: Kod muškaraca se može javiti erektilna disfunkcija, kao i utrnulost i bol u zadnjici, butinama i listovima.

2. Začepljenje creva: Kada stomak "stane"

Iako zvuči kao nešto što će proći samo od sebe, začepljenje creva zahteva munjevitu reakciju hirurga.

Simptomi: Jako ste naduti, nemate stolicu, ne možete da ispuštate gasove, povraćate i trpite jake bolove.

Opasnost: Bez lečenja crevo može da odumre ili pukne, što dovodi do izlivanja sadržaja u trbušnu duplju, a uzroci mogu biti ožiljci od starih operacija, kila ili čak karcinom.

3. Peritonitis: Hodate pogrbljeno od bolova?

Upala potrbušnice (peritonitis) može se razviti munjevito u situaciju opasnu po život.

Simptomi: Jaki bolovi zbog kojih ne možete da stojite uspravno niti da ležite ravno. Hodate pogrbljeno jer je to jedini način da malo ublažite bol.

Šta se dešava: Ako se ne leči, nastupa sepsa – bakterije ulaze u krvotok, krvni pritisak pada i organi počinju da otkazuju. Prate ga visoka temperatura i ubrzan rad srca.

4. Crevna ishemija: Krv u stolici je crveni alarm

Ovo stanje nastaje kada je dotok krvi u creva smanjen ili potpuno prekinut.

Simptomi: Bol može biti tup ili u vidu grčeva, ali ključni znak je krv u stolici.

Dodatni znaci: Mučnina, gubitak težine i dijareja koji se javljaju postepeno. Čim primetite krv, lekaru se morate javiti bez odlaganja.

Autor: D.S.