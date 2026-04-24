AKTUELNO

Lifestyle

ČISTAČ ORGANIZMA OD 100 DINARA: Na pijace je stigla NAJZDRAVIJA biljka na svetu! Srbi je obožavaju, a ne znaju da je 20 puta jača od belog luka

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Stiglo je proleće, a sa njim i "divlji beli luk" koji lekari nazivaju ubicom toksina! Sremuš je trenutno najtraženija roba na tezgama, a evo zašto bi svako od nas trebalo da pojede bar jednu vezu nedeljno.

Ako ovih dana prolazite pored pijačnih tezgi, sigurno ste osetili prepoznatljiv miris belog luka. To je sremuš (medveđi luk), sezonska samonikla biljka koja raste svega nekoliko nedelja u godini i prava je grehota ne iskoristiti njenu moć dok je sveža.

Zašto je sremuš "čudo od biljke"?

Lekari i travari se slažu – sremuš je jedna od najmoćnijih biljaka za detoksikaciju koju nam je priroda podarila.

Ekspresno čisti krvne sudove: Sremuš je neprikosnoven kod povišenog holesterola i visokog pritiska. Idealna je preventiva protiv infarkta.

Prirodni antibiotik: Ima snažno dejstvo protiv bakterija, gljivica i parazita.

Čisti jetru i creva: Nakon teške zimske hrane, sremuš "ispira" toksine iz digestivnog trakta i vraća energiju organizmu.

Jača imunitet do maksimuma: Prepun je vitamina C i minerala koji su nam neophodni da pobedimo prolećni umor.

Kako ga birati i jesti?

Kada ste na pijaci, tražite veze sa čvrstim, tamnozelenim listovima. Čim sremuš procveta (dobije bele cvetiće), listovi postaju gorki i gube lekovita svojstva, zato požurite – sezona kratko traje!

Savet zlata vredan: Sremuš gubi lekovitost kuvanjem. Najbolje je da ga jedete svežeg – naseckajte ga u salatu, ubacite u sir ili napravite čuveni "pesto od sremuša" sa maslinovim uljem i orasima.

Autor: D.S.

#Beli luk

#Detoksikacija organizma

#Pijaca

#Proleće

#holesterol

#imunitet

#prirodni lek

#recepti

#sezonske namirnice

#sremuš

#visok pritisak

#zdrava ishrana

