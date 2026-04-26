Lekari sve češće preporučuju ovu voćku: Zamenite jutarnju kafu i smanjite holesterol na prirodan način

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

U vremenu kada sve više ljudi vodi računa o zdravlju srca i krvnih sudova, male promene u svakodnevnim navikama mogu napraviti ogromnu razliku. Jedna od njih krije se upravo u jutarnjoj rutini – trenutku kada većina poseže za kafom bez razmišljanja.

Među brojnim zdravim alternativama, posebno se izdvaja sok od borovnice – napitak bogat antioksidansima i vlaknima koji mogu doprineti smanjenju lošeg holesterola i očuvanju zdravlja srca

Zašto su borovnice jedan od najjačih saveznika u borbi protiv povišenog holesterola?

Borovnice se već godinama smatraju jednom od najzdravijih namirnica, a njihova moć leži u kombinaciji vlakana i snažnih biljnih jedinjenja. Posebno su bogate antocijaninima – pigmentima koji im daju karakterističnu boju, ali i imaju važnu ulogu u zaštiti krvnih sudova. Ove supstance pomažu u smanjenju upalnih procesa u arterijama i sprečavaju nakupljanje štetnih masnoća.

Osim toga, borovnice sadrže rastvorljiva vlakna poput pektina, koja pomažu organizmu da izbaci višak holesterola pre nego što dospe u krvotok. Redovnim unosom ovog voća može se uticati na smanjenje LDL (lošeg) holesterola, ali i na povećanje HDL (dobrog), koji pomaže u “čišćenju” krvnih sudova.

Zašto ih stručnjaci sve više preporučuju?

Brojna istraživanja ukazuju na to da borovnice imaju konkretan uticaj na lipidni profil u krvi. Na primer, studije su pokazale da redovna konzumacija može značajno smanjiti nivo lošeg holesterola za relativno kratak period, čime se smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Ključni mehanizam leži u njihovom antioksidativnom delovanju – antocijani sprečavaju oksidaciju LDL holesterola, proces koji je direktno povezan sa stvaranjem naslaga u arterijama. Kada se ovaj proces uspori, smanjuje se i verovatnoća začepljenja krvnih sudova i razvoja ozbiljnih srčanih problema.

Autor: Jovana Nerić

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Hašimoto tiroiditis: kako prepoznati simptome i olakšati svakodnevicu!

Dom, Lepota i Moda

Greška koju skoro svi prave nakon tuširanja: Dermatolozi upozoravaju da ovako nesvesno oštećujemo kožu

Lifestyle

BRAON MENSTRUACIJA – RAZLOG ZA BRIGU ILI NE? Evo šta telo pokušava da vam poruči u 20-im, 30-im i 40-im!

Extra

Zbog nekoliko zalogaja ove hrane holesterol nam u organizmu luduje 3 dana: Opasna je po srce i jetru

Domaći

MILAN STANKOVIĆ SLIKAO ŠAKU PUNU TABLETA: Pevač se javno oglasio i pokazao mnoštvo pilula, zabrinuo fanove (FOTO)

Lifestyle

Salo na stomaku nikako da nestane? Skriveni razlozi zbog kojih se zadržava baš na ovom mestu i kako da to promenite