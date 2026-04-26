Lekari sve češće preporučuju ovu voćku: Zamenite jutarnju kafu i smanjite holesterol na prirodan način

U vremenu kada sve više ljudi vodi računa o zdravlju srca i krvnih sudova, male promene u svakodnevnim navikama mogu napraviti ogromnu razliku. Jedna od njih krije se upravo u jutarnjoj rutini – trenutku kada većina poseže za kafom bez razmišljanja.

Među brojnim zdravim alternativama, posebno se izdvaja sok od borovnice – napitak bogat antioksidansima i vlaknima koji mogu doprineti smanjenju lošeg holesterola i očuvanju zdravlja srca

Zašto su borovnice jedan od najjačih saveznika u borbi protiv povišenog holesterola?

Borovnice se već godinama smatraju jednom od najzdravijih namirnica, a njihova moć leži u kombinaciji vlakana i snažnih biljnih jedinjenja. Posebno su bogate antocijaninima – pigmentima koji im daju karakterističnu boju, ali i imaju važnu ulogu u zaštiti krvnih sudova. Ove supstance pomažu u smanjenju upalnih procesa u arterijama i sprečavaju nakupljanje štetnih masnoća.

Osim toga, borovnice sadrže rastvorljiva vlakna poput pektina, koja pomažu organizmu da izbaci višak holesterola pre nego što dospe u krvotok. Redovnim unosom ovog voća može se uticati na smanjenje LDL (lošeg) holesterola, ali i na povećanje HDL (dobrog), koji pomaže u “čišćenju” krvnih sudova.

Zašto ih stručnjaci sve više preporučuju?

Brojna istraživanja ukazuju na to da borovnice imaju konkretan uticaj na lipidni profil u krvi. Na primer, studije su pokazale da redovna konzumacija može značajno smanjiti nivo lošeg holesterola za relativno kratak period, čime se smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Ključni mehanizam leži u njihovom antioksidativnom delovanju – antocijani sprečavaju oksidaciju LDL holesterola, proces koji je direktno povezan sa stvaranjem naslaga u arterijama. Kada se ovaj proces uspori, smanjuje se i verovatnoća začepljenja krvnih sudova i razvoja ozbiljnih srčanih problema.

Autor: Jovana Nerić