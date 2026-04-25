STALNO VAM SE VRTI U GLAVI I OSEĆATE UMOR? Evo kako da na siguran način povisite nizak krvni pritisak bez lekova

Nizak krvni pritisak, poznat i kao hipotenzija, može uzrokovati neprijatne simptome poput vrtoglavice, zamućenog vida i hroničnog umora. Iako nekada može biti posledica određenih lekova ili zdravstvenog stanja, pritisak se često može regulisati jednostavnim promenama životnih navika.

Evo ključnih metoda koje stručnjaci preporučuju za stabilizaciju pritiska:

1. Povećajte unos vode

Budući da se krv sastoji od otprilike 90% vode, dehidratacija direktno smanjuje volumen krvi, što vodi do pada pritiska. Preporučuje se da pijete između 6 i 12 čaša vode dnevno kako biste održali optimalan volumen krvi.

2. Kofein kao prva pomoć

Šolja kafe ili zelenog čaja može povisiti pritisak u roku od 30 minuta, a efekat traje do četiri sata. Kofein sužava krvne sudove i deluje kao stimulans, ali budite umereni kako biste izbegli nervozu i probleme sa spavanjem.

3. Manji, a češći obroci

Nagli pad pritiska nakon jela (postprandijalna hipotenzija) čest je kod starijih osoba. Rešenje je u nekoliko manjih obroka raspoređenih tokom dana, umesto dva ili tri velika i teška obroka.

4. Povećajte unos soli (ali umereno)

Natrijum pomaže telu da zadržava vodu, čime se povećava volumen krvi. Ipak, nemojte preterivati – prevelik unos soli dugoročno može opteretiti srce.

5. Kompresivne čarape i ciljane vežbe

Elastične čarape sprečavaju nakupljanje krvi u nogama i podstiču cirkulaciju ka srcu. Takođe, izometrijske vežbe poput stiskanja pesnica ili ukrštanja nogu uz stezanje mišića zadnjice mogu trenutno podići pritisak i sprečiti vrtoglavicu pri ustajanju.

6. Pripazite na vitamin B12

Manjak ovog vitamina može uzrokovati nagli pad pritiska pri ustajanju. Uvrstite u ishranu više ribe, mesa živine i mlečnih proizvoda ili se konsultujte sa lekarom oko suplemenata.

7. Podignite uzglavlje kreveta

Spavanje sa uzglavljem podignutim za 10 do 15 centimetara sprečava nagle promene pritiska kada ujutru prelazite iz ležećeg u stajaći položaj.

Kada je nizak pritisak razlog za brigu?

Normalne vrednosti pritiska kreću se od 90/60 mmHg do 120/80 mmHg. Sve ispod prve vrednosti smatra se niskim pritiskom.

Hitno potražite pomoć lekara ako osetite:

- Ubrzano i plitko disanje.

- Slab ili izuzetno ubrzan puls.

- Hladnu, vlažnu i bledu kožu.

- Izrazitu zbunjenost ili nesvesticu.

Osobama sa niskim pritiskom savetuje se izbegavanje vrelih kupki i tuševa, kao i naporne aktivnosti na otvorenom tokom letnjih vrućina, jer visoke temperature dodatno šire krvne sudove i obaraju pritisak.

Autor: D.S.