Obrok u kasne sate: Evo koja hrana može da se jede noću bez problema

Koliko puta vam se desilo da dobijete napad gladi kasno uveče? Iako znate koliko je nezdravo, prvo čega se uhvatite uglavnom su grickalice, čipsevi, brza hrana.

Ipak, nije loše znati da postoje jela koja i nije tako strašno pojesti uveče. Osim povrća i orašastih plodova, tu su i neke vrste sira i određena vrsta mesa.

Ćureća prsa

Ćuretina je bogata aminokiselinom L-triptofan, koja izaziva osećaj pospanosti, opuštenosti, te je stoga ovo meso dobar izbor za večernji zalogaj. Naime, belančevine će smanjiti osećaj gladi, dok triptofan utiče na miran san.

Sir i krekeri od orašastih plodova

Ovo je idealan međuobrok zato što sadrži proteine i vlakna, pa isto važi i ako ga pojedete pre spavanja. I sir sadrži triptofan, što objašnjava zašto ga je dobro pojesti pred spavanje. Naravno, birajte manje masne, mlade sireve.

Povrće i humus

Preporuka za večernji obrok je i povrće poput mlade šargarepe, paradajza i krastavaca. Uz humus povrće postaje pravi obrok. Humus je najbolje da sami napravite, ali ako je kupovni, treba da proverite na etiketi da li sadrži šećer.

Pistaći

Pistaći su odličan izvor vlakana, proteina i minerala poput magnezijuma i bakra, zatim vitamina E, folne kiseline. Takođe, odličan su izvor i monozasićenih masnoća.

Banane i kikiriki

Banana je odličan izbor jer sadrži kalijum koji utiče na opuštanje mišica. Tu su i složeni ugljenohidrati koji regulišu skokove šećera u krvi koji vas mogu držati budnima. Kombinujte je s puterom od kikirikija, koji je odličan izvor masti i triptofana.

Kako izbeći noćni obrok

Za naše zdravlje spavanje je izuzetno važno, pa uveče treba izbegavati hranu s visokom koncentracijom soli. Iako je tu i tamo u redu nešto pojesti, buđenje radi hrane nije zdravo. Pokušajte da pojedete dovoljno kvalitetne hrane u manjim količinama više puta tokom dana da biste izbegli buđenje zbog gladi.

Ipak, ponekad nas bude uznemirenost i stres, pa posežemo za hranom. U tom slučaju najbolji izbor je čaj od nane ili kamilice.

Autor: Marija Radić