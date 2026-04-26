NAUČNICI UPOZORAVAJU: Ova namirnica ubrzava demenciju kod muškaraca, a svi je koristimo svakodnevno!

Nova naučna studija ukazuje na snažnu vezu između ishrane bogate solju (natrijumom) i bržeg slabljenja pamćenja kod muškaraca u starijem dobu. Tokom šestogodišnjeg istraživanja, muškarci koji su unosili više natrijuma iskusili su ubrzan pad epizodnog pamćenja, a ova veza ostala je prisutna čak i kada se u obzir uzeo krvni pritisak.

Zanimljivo je da kod žena, koje u proseku konzumiraju manje soli, ovakva povezanost nije uočena.

So ne utiče samo na pritisak, već i na mozak

Iako je prva asocijacija na prekomeran unos soli visok krvni pritisak i rizik od srčanog udara, sve više istraživanja fokusira se na zdravlje mozga. Laboratorijske studije na životinjama već su pokazale da ishrana bogata solju podstiče upale i oštećuje male krvne sudove u mozgu.

Nova studija, objavljena u časopisu Neurobiology of Aging, pratila je 1.208 odraslih osoba prosečne starosti od 71 godine. Rezultati su pokazali da pol igra ključnu ulogu:

Muškarci: Prosečno su unosili oko 2.350 mg natrijuma dnevno i kod njih je zabeležen značajno brži pad sposobnosti prisećanja specifičnih događaja (epizodno pamćenje).

Žene: Prosečno su unosile oko 1.810 mg natrijuma i kod njih nije pronađena značajna povezanost sa padom kognitivnih funkcija.

Naučnici veruju da visok unos natrijuma može oštetiti hipokampus – regiju mozga ključnu za pamćenje – putem upalnih procesa koji su potpuno nezavisni od hipertenzije.

Kako smanjiti unos soli bez gubitka ukusa?

Većina soli koju konzumiramo ne dolazi iz slanika na stolu, već iz prerađene hrane i restoranskih obroka. Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih koraka za očuvanje zdravlja mozga:

Čitajte deklaracije: Uporedite proizvode poput hleba, suhomesnatih proizvoda i gotovih supa – različiti brendovi mogu imati drastično različite količine soli.

Kuvajte kod kuće: Domaći obroci su prirodno siromašniji natrijumom od onih iz restorana ili kesice.

Koristite začinsko bilje: Umesto soli, ukus jelima dajte pomoću belog luka, limunovog soka, svežeg začinskog bilja i začina bez dodatka soli.

Birajte celovite namirnice: Sveže voće, povrće i neobrađeno meso prirodno sadrže minimalne količine natrijuma.

S obzirom na nalaze studije, muškarcima starijim od 60 godina ove promene u ishrani mogle bi biti od presudnog značaja za očuvanje bistrine uma u poznim godinama.

Autor: D.S.