Ove tri supernamirnice moraju da se nađu na tanjiru svake žena koja je prešla 40

Kako godine prolaze, posebno nakon 40, telo prirodno prolazi kroz promene, hormoni se menjaju, mišićna masa se postepeno smanjuje, a metabolizam usporava. Zbog toga je lakše dobiti na težini, a teže zadržati snagu i vitalnost.

Stručnjaci ističu da ishrana bogata proteinima može značajno pomoći u ovom periodu. Proteini duže drže sitost, ali i zahtevaju više energije za varenje, što blago ubrzava metabolizam. Osim toga, obezbeđuju aminokiseline važne za očuvanje mišića, a upravo mišići troše više kalorija nego masno tkivo.

Zato nutricionisti preporučuju da se u svakodnevni jelovnik uključe sledeće tri namirnice:

Pileća prsa

Pileće belo meso važi za jedan od najboljih izvora proteina. Sadrži malo masti i kalorija, a obiluje esencijalnim aminokiselinama koje pomažu u izgradnji i očuvanju mišića.

Posebno se izdvaja leucin, aminokiselina koja pokreće proces rasta mišićnog tkiva. U 100 grama pilećih prsa nalazi se oko 30 grama proteina, što ga čini idealnim izborom za sve koji žele da ostanu u formi i ubrzaju metabolizam.

Losos

Masna riba poput lososa prava je nutritivna bomba. Pored kvalitetnih proteina, bogata je omega-3 masnim kiselinama koje doprinose zdravlju metabolizma i smanjenju upalnih procesa u organizmu.

Održavanje mišićne mase postaje ključno s godinama, a losos u tome ima važnu ulogu. Redovna konzumacija može pomoći da telo efikasnije troši energiju, čak i u mirovanju.

Grčki jogurt, skyr ili mladi sir

Nemasan mlečni program predstavlja odličan izvor proteina i kalcijuma. Ove namirnice sadrže kazein, protein koji se sporo vari i produžava osećaj sitosti.

Grčki jogurt je posebno praktičan za međuobroke, jer u jednoj porciji može imati i do 20 grama proteina. Osim što pomaže u očuvanju mišića, doprinosi i zdravlju kostiju i pravilnom radu metabolizma.

Zašto su ove namirnice važne?

Posle 40. godine, fokus ne bi trebalo da bude samo na mršavljenju, već i na očuvanju mišićne mase i energije. Upravo kombinacija proteina, zdravih masti i ključnih nutrijenata može napraviti veliku razliku.

Uvođenjem ovih namirnica u svakodnevnu ishranu, moguće je lakše održati formu, imati više energije i podržati telo u svim promenama koje dolaze s godinama.



Autor: Jovana Nerić