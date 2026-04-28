Kardiolozi upozoravaju: ovih 6 navika u ishrani UNIŠTAVAJU SRCE! Jedna je posebno opasna, a praktikujemo je svako jutro

Zaštita srca u velikoj meri zavisi od ishrane, ali osim izbora zdravih namirnica, važno je obratiti pažnju i na svakodnevne navike koje mu mogu štetiti.

Naizgled bezazlene rutine, poput previše kafe ili preskakanja obroka, s vremenom mogu povećati rizik od visokog krvnog pritiska i srčanih bolesti. Dobra vest je da se mnoge od tih navika mogu lako promeniti. Lekari su izdvojili šest grešaka u ishrani koje najviše ugrožavaju zdravlje srca.

1. Previše zaslađivača u kafi

Iako je kafa deo jutarnje rutine mnogih, problem često nije sama kafa već dodaci. Preterivanje sa šećerom i zaslađivačima može imati negativan efekat na zdravlje srca.

"Poznato je da povećana konzumacija šećera podiže rizik od kardiovaskularnih bolesti, uključujući anginu pektoris, srčani i moždani udar", upozorava kardiolog dr Nik Vest.

2. Prekomeran unos natrijuma

Previše soli može ozbiljno opteretiti srce i krvne sudove. Natrijum se često unosi u velikim količinama kroz prerađenu i pakovanu hranu. Kardiolog dr Majkl Ros Mekdonald ističe da je ključno ograničiti so jer ona direktno doprinosi visokom krvnom pritisku.

3. Rafinisani ugljeni hidrati i šećer

Ishrana bogata rafinisanim ugljenim hidratima (bela testenina, hleb) i šećerima dovodi do naglih skokova šećera u krvi. To vodi ka debljanju, dijabetesu i povišenom riziku od srčanih oboljenja.

4. Preskakanje doručka

Preskakanje doručka ili posezanje za brzom, slatkom hranom remeti nivo insulina i opterećuje krvne sudove. Dr Majkl Đenoveze preporučuje da dan započnete proteinima, vlaknima i zdravim mastima, poput jaja, jogurta ili ovsene kaše.

5. Nedovoljna hidratacija

Telo tokom noći gubi tečnost, zbog čega je jutarnja hidratacija ključna.

"Dehidratacija zgušnjava krv, što tera srce da radi napornije i povećava rizik od jutarnjeg srčanog udara", ističe dr Đenoveze. Savet je da popijete čašu vode pre kafe.

6. Previše kafe odjednom

Preterivanje sa kofeinom može naglo povisiti krvni pritisak i hormone stresa. Lekari savetuju da se prvo hidrirate i doručkujete, a tek potom uživate u kafi, kako biste izbegli nagli šok za organizam.

Autor: D.S.