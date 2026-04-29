PROLEĆNO BLAGO KOJE MNOGI ČUPAJU: Maslačak čisti jetru, topi salo i prirodno reguliše šećer

Zaboravite na skupu detoksikaciju – pravo rešenje za prolećno čišćenje organizma raste vam pod nogama. Iako ga većina baštovana smatra dosadnim korovom, maslačak (Taraxacum officinale) je jedna od najmoćnijih lekovitih biljaka za jetru i metabolizam.

Zašto je maslačak "metla" za organizam?

Mladi listovi maslačka, ubrani pre cvetanja, prava su riznica vitamina A, C i K, kao i kalijuma. Njegova glavna snaga leži u gorčini koja pokreće ceo sistem.

Gorke materije podstiču lučenje žuči, što direktno pomaže jetri da brže razgrađuje masti i oslobađa telo toksina. Pored toga, maslačak deluje kao prirodni diuretik – on pojačava izbacivanje viška tečnosti, čime se momentalno smanjuje nadutost i vizuelno "topi" salo oko stomaka.

Za dijabetičare i osobe sa predijabetesom, ključan je inulin. Ova materija, koje najviše ima u korenu, hrani dobre bakterije u crevima i usporava apsorpciju ugljenih hidrata, sprečavajući nagle skokove šećera u krvi nakon jela.

Šta kaže nauka?

Istraživanja objavljena u stručnom časopisu „Molecules“ potvrđuju da ekstrakti maslačka imaju hepatoprotektivno (štite jetru) i antidijabetičko delovanje. Maslačak ne „topi“ masne naslage magično, ali ubrzavanjem rada jetre i metabolizma pomaže telu da mnogo efikasnije troši energiju i sagoreva kalorije.

Kako ga najbolje iskoristiti u kuhinji?

Da biste izvukli maksimum, bitno je vreme branja. Mladi listovi se beru rano u proleće, dok su još nežni. Najbolje je napraviti salatu sa kuvanim jajima, malo maslinovog ulja i sirćeta. Ako vam je ukus previše gorak, listove nakratko potopite u hladnu vodu sa malo soli.

Koren je najbolje vaditi u jesen ili rano proleće. Možete ga oprati, iseckati i osušiti za čaj, ili ga prepeći i koristiti kao zamenu za kafu bez kofeina koja stabilizuje šećer. Od cvetova se pravi čuveni prolećni sirup, poznat kao "med od maslačka", koji je odličan za ublažavanje bolova u grlu.

Važna upozorenja pre upotrebe

Iako je pravo prirodno blago, maslačak nije za svakoga. Osobe sa kamenom u žučnim putevima, oni koji piju lekove za pritisak ili razređivače krvi, treba obavezno da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe. Takođe, veoma je važno da biljku berete na mestima koja su udaljena od saobraćajnica i koja nisu prskana hemikalijama.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Autor: D.S.