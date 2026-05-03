Dobro obratite pažnju: Zubar otkriva 3 simptoma opake bolesti koje se mogu naći u ustima

Bolest desni, voćkast zadah i suva usta, mogu biti znaci dijabetesa.

Dijabetes je ozbiljno stanje koje uzrokuje da nivo šećera u krvi kod osobe postane opasno visok.

Tipični simptomi bolesti uključuju potrebu da piškite više od uobičajenog i nagli gubitak težine.

Jedan stručnjak je rekao da ovog tihog ubicu možete uočiti i u ustima.

Dr Rizvan Mahmud, zubar iz Londona, rekao je da redovna provera usta tokom četkanja, može pomoći da rano otkrijete dijabetes.

- Mudro je biti svestan bilo kakvih promena u ustima. Ako primetite bilo šta neprijatno, posetite svog zubara ili lekara - navodi doktor.

Stanje često može ostati neotkriveno i teško ga je uočiti, jer se znaci mogu protumačiti kao nešto drugo.

Bolesti desni

Dr Rizvan je rekao da su oni sa dijabetesom u većem riziku od bolesti desni, tj. paradentoze, što za ove pacijente može biti mnogo teže.

- Ovo je zapaljenje desni i kostiju oko zuba - rekao je on.

Najlakši način da to uočite je čišćenje koncem: ako vam na koncu ostane krvav trag, možda patite od parodontalne bolesti.

Bolest desni takođe može izazvati loš zadah, inače poznat kao halitoza, pa čak i gubitak zuba, objasnio je.

Suva usta

Dijabetes može izazvati suva usta, zbog nedostatka pljuvačke.

Pljuvačka pomaže u kontroli nivoa bakterija, a takođe uravnotežuje i ispira kiselinu oko zuba i desni.

Suva usta, inače poznata kserostomija, može dovesti do nekoliko oralnih problema, uključujući ulceraciju i karijes, objasnio je stručnjak.

Voćni dah

Dah sa voćnim mirisom je još jedan ključni znak bolesti.

Nacionalna zdravstvena služba opisuje "voćni" dah kao miris poput slatkiša od kruške ili laka za nokte.

- Ovo je poznato kao dijabetička ketoacidoza, što je opasno i potencijalno opasno po život stanje u kojem je šećer u krvi toliko visok da postaje kiseo - objasnio je stručnjak.

Povremeno može da pogodi ljude koji nemaju dijabetes, ali obično samo one koji su ozbiljno bolesni, kao što su oni koji su nedavno imali moždani ili srčani udar, ili imaju tešku infekciju.

Osobe sa dijabetesom tipa 2 imaju tri puta veću verovatnoću da će imati problema sa oralnim zdravljem od onih koji nemaju to stanje, rekla je stomatolog dr Sara Rejmidž, ranije za The Sun.

Tip 2 je kada telo ne proizvodi dovoljno insulina ili ćelije tela ne reaguju na insulin.

Nelečeni, neregulisani dijabetes može dovesti do dugotrajnih komplikacija, kao što su bolesti srca, oštećenje bubrega, gubitak vida ili čak smrt.

Autor: Marija Radić