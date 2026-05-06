KRVARENJE IZMEĐU MENSTRUACIJA: Kada je bezazleno, a kada znak da treba da reagujete?

Telo često šalje signale koje ignorišemo – evo šta znači kada se krvarenje pojavi van ciklusa.

Krvarenje između menstruacija može zvučati alarmantno, ali u mnogim slučajevima nije razlog za paniku. Ipak, važno je razumeti zašto se javlja i kada je to samo prolazna pojava, a kada signal da treba obratiti pažnju na zdravlje. Ova pojava, poznata kao intermenstrualno krvarenje, može imati više uzroka – od hormonskih promena do ozbiljnijih stanja.

Jedan od najčešćih razloga su hormonske oscilacije, posebno tokom ovulacije. Tada dolazi do blagog pada estrogena, što može izazvati oskudno krvarenje ili braonkasti iscedak. Takođe, promene u kontracepciji, poput uvođenja ili preskakanja pilula, često dovode do privremenog “probijanja” krvarenja dok se organizam ne prilagodi.

Infekcije i upale takođe mogu biti uzrok. Vaginalne ili cervikalne infekcije, kao i polno prenosive bolesti, mogu izazvati krvarenje između ciklusa, često praćeno drugim simptomima poput bola, neprijatnog mirisa ili peckanja. U takvim slučajevima, važno je reagovati na vreme i potražiti savet lekara.

Ne treba zanemariti ni mogućnost benignih promena poput polipa ili mioma, ali i ozbiljnijih stanja kao što su poremećaji sluzokože materice. Iako su ređi, ovi uzroci zahtevaju detaljniju dijagnostiku, posebno ako se krvarenje ponavlja ili postaje obilnije.

Povremeno i blago krvarenje može biti normalno, ali ako se učestalo javlja, traje duže ili je praćeno drugim simptomima, najbolje je obratiti se ginekologu. Pravovremena reakcija je ključ očuvanja zdravlja, a svaka promena u ciklusu zaslužuje pažnju.

Autor: S.Paunović