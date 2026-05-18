VAŽNO! Ujutru čim ustanemo treba ovo da pojedemo da bi pokrenuli mozak i organizam: Tvrdi dr Dragan Ivanov

Dr Dragan Ivanov, specijalista interne medicine, osnivač i predsednik Vegetarijanskog udruženja Eden iz Novog Sada, godinama je poznat po savetima o zdravom načinu života i prirodnoj ishrani. Zanimljivo je da nikada u životu nije jeo meso ni ribu, a njegova predavanja i preporuke pažljivo prate mnogi koji žele da unaprede svoje zdravlje i produže životni vek.

Prema njegovim rečima, dug i kvalitetan život ne zavisi samo od hrane, već i od sna, fizičke aktivnosti, emocija i odnosa sa drugim ljudima.

San je ključ regeneracije organizma

Dr Ivanov posebno naglašava koliko je važno da čovek odlazi na spavanje na vreme, naročito deca i mladi u periodu razvoja.

"Uveče treba da legnemo na vreme. Posebno deca i omladina u pubertetu. Važno je da legnu pre 22, 23 časa. Kad na vreme legnemo, naspavaćemo se, sintetisaće se melatonin i on će zajedno sa hormonom rasta da regeneriše naš mozak i ceo organizam", objašnjava dr Dragan Ivanov.

Kvalitetan san, prema njegovim rečima, predstavlja osnovu dobrog zdravlja, jer upravo tokom noći dolazi do obnove organizma i oporavka mozga.

Dan treba započeti prirodnim izvorima energije

Poznati doktor smatra da je veoma važno kako započinjemo jutro i čime "hranimo" mozak odmah nakon buđenja.

"Ujutru čim ustanemo treba da uključimo mozak. Kako? Pa tako što ćemo mu dati energiju. Najbolji izvor energije za naš mozak i ceo organizam su med i voće. Naš mozak radi isključivo na glukozu. Zato, deca ne treba da odu u školu niti mi da počinjemo bilo šta da radimo, a da nismo uneli prirodne, neprerađene ugljene hidrate koji se nalaze u medu, voću, integralnim žitaricama."

Zbog toga, kako ističe, doručak nikako ne bi trebalo preskakati, jer upravo on organizmu daje energiju potrebnu za početak dana.

Kretanje i sunce kao prirodni lek

Dr Ivanov savetuje da, kada god je moguće, na posao idemo peške ili biciklom, jer se tako istovremeno obavlja više korisnih aktivnosti.

"Izgubićemo možda malo više vremena, ali mi time radimo dva posla. Idemo na posao, a istovremeno se rekreiramo i budemo na suncu."

Posebno upozorava na posledice dugotrajnog sedenja, koje je danas postalo svakodnevica mnogih ljudi.

"Ako radimo neki sedeći posao, treba da budemo svesni da se nakon 3-4 sata sedenja, 80% mozga inhibiše – isključi. Treba da prekinemo to sedenje i gledanje u ekran ili papire i da se 5-10 minuta razgibamo. Mozak će se tako ponovo aktivirati i sve te poslove uradićemo efikasnije", ističe Ivanov.

Prema njegovim rečima, svakodnevna fizička aktivnost trebalo bi da traje između 45 i 60 minuta, a jednako je važan i boravak na suncu, posebno u jutarnjim i večernjim satima.

"Tada je sunce u našem vidokrugu, vitamin D će se sintetisati, ali još važnije, melatonin i serotonin", objašnjava dr Ivanov.

Mahunarke za ručak, laganija večera

Kada je reč o ishrani, dr Ivanov preporučuje jednostavne i prirodne obroke. Za ručak savetuje mahunarke, dok smatra da bi večera trebalo da bude veoma lagana ili čak preskočena.

Njegov pristup zasniva se na umerenosti i hrani koja organizmu daje energiju, a ne opterećuje ga.

Toksične emocije i opasnost društvenih mreža

Osim fizičkog zdravlja, dr Ivanov veliku pažnju posvećuje i mentalnom stanju čoveka. Smatra da usamljenost i loši međuljudski odnosi mogu biti jednako opasni kao i nezdrave navike.

"Izolacija i usamljenost, nespretnost u komunikaciji s drugim ljudima, toksičnija je po naše zdravlje od duvanskog dima."

Posebno upozorava na prekomernu upotrebu telefona, društvenih mreža i elektronskih uređaja kod dece.

"Mi deci od 7 godina nećemo dati marihuanu, ali im dajemo jedan drugi toksin koji je opasniji od marihuane. A to je preterana upotreba elektronskih sredstava i društvenih mreža. To je po decu toksičnije od pušenja marihuane."

Iako ističe da je tehnologija danas neizbežna, smatra da je veoma važno ograničiti vreme provedeno uz ekrane i više pažnje posvetiti stvarnom životu i ljudima oko sebe.

Najveća životna radost dolazi od ljudi

Na kraju, dr Ivanov podseća na ono što smatra najvažnijim za srećan i ispunjen život — bliskost sa drugim ljudima.

"Mi iz odnosa sa drugim ljudima crpimo najviše sreće i životne radosti", zaključio je ugledni doktor, prenosi Zelena učionica.

Autor: D.Bošković