ZNAKOVI ZA UZBUNU: Tri simptoma raka creva koja mlađi ljudi najčešće ignorišu, lekari upozoravaju na nagli porast obolelih!

Rak creva poslednjih godina sve češće pogađa mlađe osobe, a lekari upozoravaju na zabrinjavajući trend rasta ove bolesti među populacijom za koju se nekada smatralo da je bezbedna. Poznati lekar dr Sermed Mezer (Sermed Mezher) upozorio je javnost da nikako ne ignoriše specifične simptome povezane sa obavljanjem nužde, jer oni mogu biti rani pokazatelji kolorektalnog karcinoma (raka debelog creva ili rektuma).

@drsermedmezher “You’re too Young for Cancer” wait. Sources- American Cancer Society Digestive Disease Week Historically viewed as an aging disease, cancer demographics are experiencing a concerning shift. While screening has successfully lowered colorectal cancer rates in older adults, early-onset cases in individuals under fifty are currently skyrocketing. This unexpected surge has baffled researchers, who are now urgently investigating potential environmental, dietary, and microbiome-related triggers. This trend is especially dangerous because younger adults are increasingly diagnosed at advanced, less treatable stages. Since routine colonoscopies aren't typically recommended until age forty-five, critical early symptoms are frequently dismissed as minor stress or hemorrhoids. By the time proper testing occurs, the cancer has often metastasized, emphasizing the urgent need for younger populations to advocate for their digestive health. #cancer #health #guthealth ♬ original sound - Dr Sermed Mezher MBChB MRes

Dr Mezer je istakao tri ključna simptoma na koja posebno treba obratiti pažnju:

- Uporna i primetna krv u stolici

- Nagla i dugotrajna promena u navikama pražnjenja creva

- Stalan osećaj da se creva nisu potpuno ispražnjena nakon nužde

Pored ovih primarnih znakova, lekar navodi da se mogu javiti i prateći simptomi poput neobjašnjivog gubitka težine, hroničnog umora, bolova u stomaku i česte nadutosti. Ukoliko ovi simptomi traju tri nedelje ili duže, Britanska zdravstvena služba (NHS) savetuje hitan odlazak kod lekara.

Mlađi pacijenti prekasno saznaju dijagnozu: Simptomi se često mešaju sa hemoroidima

Prema naučnom istraživanju objavljenom u prestižnom medicinskom časopisu The Lancet, broj slučajeva raka creva među mlađim ljudima u poslednje vreme beleži značajan porast, što ruši stari mit da je ovo isključivo bolest starije populacije.

"Možda ste u nekom trenutku čuli lekara kako kaže: 'Premladi ste za rak', ali statistika se menja", upozorava dr Mezer. On objašnjava da se mlađim osobama ova opaka bolest često dijagnostikuje tek u kasnijim fazama, jer se rani simptomi pogrešno pripisuju svakodnevnim problemima poput stresa, loše ishrane ili hemoroida.

Rano otkrivanje garantuje izlečenje u čak 95% slučajeva

Lekari jednoglasno naglašavaju da je vreme ključni faktor u borbi protiv ove bolesti. Kada se kolorektalni karcinom otkrije u ranoj fazi, petogodišnja stopa preživljavanja je izuzetno visoka i iznosi čak 95 odsto. Zbog toga je od presudne važnosti ne ignorisati signale koje nam telo šalje i potražiti stručno mišljenje na vreme.

Autor: D.S.