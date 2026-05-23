BEZAZLENA NAVIKA UBRZAVA STARENJE? Naučnici otkrili opasnu vezu između sna i teških bolesti

Novo istraživanje pokazalo je da i nedovoljno i predugo spavanje mogu negativno uticati na organizam i ubrzati biološko starenje pojedinih organa, uključujući mozak, srce, pluća i imuni sistem.

Naučnici upozoravaju da loše navike kada je san u pitanju mogu biti povezane sa većim rizikom od brojnih zdravstvenih problema.

Veza između poremećaja spavanja i bolesti

Studija objavljena u Nature povezala je poremećaje spavanja sa mentalnim, metaboličkim, respiratornim i kardiovaskularnim bolestima.

- Naša studija pokazuje da su i premalo i previše sna povezani sa bržim starenjem gotovo svakog organa - rekao je Junhao Ven, vođa istraživanja sa Univerziteta Kolumbija.

Naučnici su analizirali podatke gotovo pola miliona ljudi iz britanske biobanke i koristili metode mašinskog učenja kako bi pratili biološke pokazatelje starenja različitih organa.

U obzir su uzimani rezultati krvnih analiza, medicinski snimci i proteini povezani sa određenim organima, kako bi se procenila njihova biološka starost.

Istraživači navode da svaki organ stari različitom brzinom, zbog čega su razvili posebne modele za procenu starenja svakog dela organizma. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi koliko životne navike, poput sna, utiču na celokupno zdravlje.

Ko spava duže, brže stari

Rezultati su pokazali da najbolji efekat imaju osobe koje spavaju između 6,4 i 7,8 sati tokom noći. Sa druge strane, oni koji spavaju kraće od šest sati ili duže od osam imali su više znakova ubrzanog starenja.

Kratko spavanje posebno je povezano sa depresijom, anksioznošću, gojaznošću, dijabetesom tipa 2, visokim pritiskom i srčanim oboljenjima. I prekratak i predug san dovedeni su u vezu sa problemima poput astme, hronične bolesti pluća, gastritisa i refluksa.

Naučnici ipak naglašavaju da istraživanje ne dokazuje direktno da trajanje sna izaziva starenje, već pokazuje da način spavanja može biti važan pokazatelj opšteg zdravstvenog stanja.

Studija je ukazala i na to da različiti obrasci spavanja mogu na različite načine uticati na razvoj depresije.

Manjak sna mogao bi direktno doprineti psihičkim problemima u starijem dobu, dok bi predugo spavanje moglo biti povezano sa procesima starenja mozga i masnog tkiva, prenosi SciTechDaily.

- Trajanje sna je duboko povezano sa celokupnom fiziologijom organizma i ima široke posledice po zdravlje celog tela - zaključio je Ven.

Autor: Iva Besarabić