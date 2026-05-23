SPAS KADA GLAVA KRENE DA PUCA! Vodič za oporavak od mamurluka: Šta jesti i piti 'dan posle' i kako najbrže ublažiti simptome?

Glavobolja, mučnina, suvoća u ustima i neopisiv umor dobro su poznati simptomi mamurluka nakon burne noći. Ipak, dobra vest je da postoji jednostavno rešenje koje će vam pomoći da ponovo postanete funkcionalni.

Ne radi se o nekom skupom leku ili tajanstvenom napitku, već o nečemu što ste tokom večeri verovatno potpuno zanemarili – hidrataciji.

Nutricionisti ističu da je upravo obična voda vaš najbolji saveznik u borbi protiv mamurluka. Zato, čim se probudite, uzmite veliku čašu vode i pročitajte proverene savete kako da oporavite organizam nakon koje čašice viška.

Zašto uopšte nastaje mamurluk?

Mamurluk je neprijatna posledica prekomernog unosa alkohola. Iako se simptomi razlikuju od osobe do osobe, najčešći su glavobolja, umor, mučnina, osetljivost na svetlost i zvuk, kao i jaka suvoća u ustima. Jednostavno rečeno, mamurluk je jasan znak da je vaše telo izbačeno iz ravnoteže i da ulaže ogroman napor da se detoksikuje.

Do ovog stanja dolazi jer alkohol utiče na gotovo sve sisteme u organizmu: izaziva dehidrataciju, nadražuje sluzokožu želuca, remeti kvalitet sna i hemijsku ravnotežu u mozgu. Zbog toga se sutradan možete osećati razdražljivo, anksiozno ili potpuno dekoncentrisano.

Prva stvar koju morate da uradite ujutru

Glavni krivac za loše jutarnje stanje je dehidratacija. Alkohol deluje kao diuretik jer potiskuje antidiuretski hormon, što tera telo da ubrzano gubi tečnost, a to drastično pogoršava sve simptome mamurluka. Ako ste između pića zaboravili da popijete čašu vode, vaše telo ujutru bukvalno vapi za tečnošću.

Zato, čim otvorite oči sa pulsirajućim bolom u glavi, prvo posegnite za vodom. Odlična pomoć mogu biti i napici sa elektrolitima, kao što su:

- Kokosova voda

- Sportska izotonična pića

- Čaša vode sa prstohvatom rastvorene soli

Pravilna nadoknada tečnosti i minerala brzo vraća telo u ravnotežu. Takođe, od pomoći može biti i voće bogato vodom, poput jabuka ili lubenice.

Šta jesti i kako pokrenuti organizam?

Iako vam zbog mučnine možda uopšte nije do jela, potrudite se da pojedete bar nekoliko zalogaja. Alkohol negativno utiče na nivo šećera u krvi, što uzrokuje slabost i drhtavicu.

Ugljeni hidrati za prvu pomoć: Odaberite običan tost ili krekere. Oni će telu obezbediti neophodnu glukozu, a neće vam dodatno pokvariti želudac niti pojačati mučninu.

Kajgana kao lek: Jaja su prirodni izvor proteina i cisteina – aminokiseline koja direktno pomaže u razgradnji toksičnih nusproizvoda alkohola.

Ulovite još malo sna: Alkohol dramatično narušava kvalitet sna, čak i ako vam se činilo da ste zaspali čim ste legli. Ako imate priliku, odspavajte još malo ili se bar odmarajte u zamračenoj prostoriji.

Lagano kretanje: Iako je ustajanje iz kreveta ravan podvigu, kratka šetnja na svežem vazduhu ili lagano istezanje podstaći će cirkulaciju i osloboditi endorfin, što će ubrzati proces trežnjenja.

Oporavak od mamurluka ne krije se u čudotvornim receptima, već u pomaganju telu da se rehidrira, odmori i napuni energijom. Ipak, ne zaboravite da je najbolja prevencija umerenost – i obavezna čaša vode između svakog alkoholnog pića tokom izlaska.

Autor: D.S.