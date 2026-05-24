SVAKODNEVNA KONZUMACIJA OVOG VOĆA MOŽE ZNAČAJNO SNIZITI KRVNI PRITISAK: Kivi kao moćan saveznik zdravlja srca i probave

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Pixabay.com ||

Kivi je sitno, ali izuzetno nutritivno bogato voće koje se sve češće ističe kao namirnica sa brojnim zdravstvenim prednostima, posebno kada je reč o zdravlju srca i probave.

Ovo voće potiče iz Kine, dok se danas najviše uzgaja na Novom Zelandu. Zbog prijatnog ukusa i bogatog nutritivnog sastava, kivi je stekao reputaciju jednog od najzdravijih voća.

U 100 grama kivija nalazi se više od 80 odsto preporučene dnevne doze vitamina C, koji doprinosi jačanju imuniteta i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Pored toga, kivi je niskokaloričan i bogat vlaknima, što ga čini pogodnim za svakodnevnu ishranu i zdravu probavu. Sadrži i antioksidanse poput karotenoida i vitamina E, kao i druge biljne spojeve sa protivupalnim svojstvima.

Istraživanja pokazuju da svakodnevna konzumacija kivija može imati pozitivan uticaj na krvni pritisak. Jedna studija iz 2022. godine navodi da su ispitanici koji su jeli dva kivija dnevno tokom sedam nedelja imali značajno snižen sistolni krvni pritisak.

Kivi se takođe povezuje sa boljom funkcijom digestivnog sistema. Studije su pokazale da redovan unos ovog voća može poboljšati rad creva, smanjiti zatvor i olakšati varenje.

Uvrštavanje kivija u svakodnevnu ishranu može doprineti boljem opštem zdravlju, jačanju organizma i boljoj regulaciji krvnog pritiska.

Autor: D.S.

