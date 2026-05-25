Ignorisala je BIZARAN SIMPTOM, a ispostavilo se da ima četvrti stadijum raka

Bet Rili (35) bila je na vrhuncu svoje karijere kao koktel majstor u Ostinu kada ju je u decembru 2023. pogodila jaka migrena. Bol se brzo pogoršao, proširio na uho i vilicu, a pratio ju je i neobjašnjiv umor i promena boje jezika. "Uvek sam imala osećaj da nešto nije u redu, ali nisam se osećala bolesno", prisetila se Bet za Daily Mail.

Lekari su prvo pretpostavili da su njeni simptomi posledica problema s temporomandibularnim zglobom (TMZ), koji povezuje vilicu s lobanjom. Međutim, biopsija u martu 2024. je otkrila šokantnu dijagnozu– četvrti stadijum karcinoma pločastih ćelija na jeziku. Ova vrsta raka godišnje odnosi gotovo 13.000 života u SAD, a najčešće pogađa muškarce starije od 65 godina koji puše.



Lekari nisu sigurni šta je uzrokovalo ovaj redak oblik raka kod Bet, ali njena priča dolazi u trenutku kada se u SAD beleži porast slučajeva raka glave i vrata. Stručnjaci taj porast povezuju s faktorima poput HPV infekcija, konzumacije alkohola i gojaznosti. "Izuzetno je teško imati rak od kog većina ljudi mog doba ne oboleva", rekla je Bet, koja sada ima 36 godina. Kako bi joj spasili život, lekari su morali da joj uklone čak 80 odsto jezika. Sada ponovo uči da govori i guta. "Jezik je toliko ključan za život – hrana, disanje, komunikacija. Morala sam ponovo da naučim kako da koristim svoja usta", objasnila je.

Ova vrsta raka obično zahvata jezik, krajnike, desni, usne i pljuvačne žlezde. Najčešći simptomi uključuju čireve u ustima, crvene ili bele fleke, klimave zube i kvržice u ustima. Iako migrene nisu tipičan simptom raka jezika, u kasnijim fazama bolest može da uzrokuje glavobolje koje se šire prema ustima.



Dr Karen Čoi, hirurškinja glave i vrata u Centru za rak MD Anderson u Teksasu, istakla je da je ovakva dijagnoza kod tako mlade osobe retka. "Obično vidimo ovu bolest kod starijih muškaraca, ali u poslednje vreme beležimo sve više slučajeva među mladima", rekla je dr Čoi. Iako se porast ovih vrsta raka često povezuje s HPV-om, u Betinom slučaju virus nije bio uzrok.



Bet je prošla kroz 35 ciklusa zračenja i sedam nedelja hemoterapije, ali samo dva meseca kasnije pojavili su se novi simptomi. "Počela sam da osećam užasne bolove u čelu i vratu, ali mislila sam da su to posledice zračenja", rekla je. Međutim, u septembru 2024. godine CT je pokazao da se rak vratio i da se pojavio novi tumor. U decembru je morala da prođe gotovo potpunu glosektomiju – operaciju uklanjanja jezika. Lekari su joj uklonili 80 odsto jezika i 75 limfnih čvorova, dajući joj samo 50 odsto šanse da ponovo progovori.



Istog dana kada je saznala da joj je potrebna operacija, njen partner Donald ju je zaprosio. "Učinio je najgori dan u mom životu jednim od najlepših", prisetila se Bet. Nakon operacije prošla je još 30 ciklusa zračenja i sada je zvanično izlečena od raka, iako bolest i dalje ostavlja posledice. Ima problema s otvaranjem usta zbog ukočenosti vilice, a rane u ustima i dalje su bolne.



Bet sada pohađa logopedsku terapiju i nada se da će jednog dana dobiti oralnu protezu kako bi joj govor bio jasniji. Kako bi pomogla drugima koji prolaze kroz sličnu situaciju, osnovala je grupu Young Tongues, koja pruža podršku mladima obolelima od raka jezika. Takođe deli svoje iskustvo putem TikToka, gde osveštava ljude o važnosti ranog otkrivanja ove bolesti.



"Ljudi koji su prošli kroz istu operaciju kao i ja nalaze me i zahvaljuju mi što im dajem glas. To je bilo neverovatno iskustvo i podsetnik koliko je važno pokazati ranjivost", rekla je Bet. Njena porodica pokrenula je GoFundMe kampanju za pokrivanje visokih troškova lečenja.

Autor: S.M.