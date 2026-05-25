KAKO ZAUSTAVITI SVRAB OD UBODA KOMARCA ZA PAR SEKUNDI: Harvard lekarka otkrila naučni trik koji odmah pomaže!

S dolaskom leta i viših temperatura sve je više komaraca, a njihova aktivnost najizraženija je tokom toplih i vlažnih letnjih meseci. Iako ubodi komaraca najčešće nisu opasni, mogu biti vrlo neugodni zbog crvenila, otoka i jakog svraba, ali postoje jednostavni načini da se ta neprijatnost ublaži u samo nekoliko sekundi.

Lekarka i autorka školovana na Harvardu, dr Triša Pasriča, podelila je na društvenim mrežama naučno dokazanu metodu koja rešava ovaj problem. Njen glavni savet glasi: nikada se ne češite, već samo nežno protrljajte mesto uboda sa dva prsta.

Nauka iza jednostavnog trika

Naučnici sa medicinskog fakulteta "Miler" Univerziteta u Majamiju otkrili su da glađenje kože može zaustaviti signal svraba u samom korenu.

Kako nastaje svrab: Kod uboda komarca nervna vlakna u koži aktiviraju se nejednako, a kontrast između nadraženih i nenadraženih vlakana uzrokuje osećaj svraba.

Kako deluje trljanje: Nežno trljanje ubodenog područja i njegove okoline stvara snažan protivsignal koji potiskuje onaj neprijatni, čime se sprečava da informacija o svrabu stigne do mozga.

Gde tačno trljati: Najbolji deo je što ne morate da trljate tačno mesto gde je ubod, već je dovoljno trljati bilo gde unutar istog dermatoma (zone na koži) kako bi se uklonio pomenuti kontrast.

Doktorka Pasriča veruje da bi ova ista, potpuno prirodna metoda mogla uspešno da deluje i na ublažavanje svraba koji je uzrokovan ekcemom.

Autor: D.S.