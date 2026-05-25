Celulit nije samo estetika - usporava cirkulaciju, zadržava tečnost, pravi probleme sa hormonima… Evo kako jod pomaže u borbi sa njim

Celulit nije samo estetski problem – njegov nastanak povezan je sa usporenom cirkulacijom, zadržavanjem tečnosti, hormonalnim disbalansom i načinom života. Sve više pažnje posvećuje se i ulozi mikronutrijenata, a posebno se izdvaja jod, mineral koji ima važan uticaj na metabolizam i ravnotežu tečnosti u organizmu.

Zašto je jod važan?

Jod je neophodan za pravilan rad štitaste žlezde, koja proizvodi hormone odgovorne za brzinu metabolizma, potrošnju energije, cirkulaciju i regulaciju vode u organizmu. Kada organizam nema dovoljno joda, metabolički procesi mogu da se uspore, pa telo lakše zadržava tečnost, sporije sagoreva masti i teže eliminiše toksine.

Posledica toga mogu biti otečenost, osećaj težine u nogama, manje zategnuta koža i izraženiji celulit.

Dr Marlene H., specijalista endokrinologije iz Frankfurta, objašnjava:

„Manjak joda je često neprepoznat uzrok zadržavanja vode i usporenog sagorevanja masti – dva faktora koja značajno doprinose nastanku celulita.“

Kako osigurati dovoljan unos joda?

Najbogatiji prirodni izvori joda su morska riba, alge, školjke i jodirana so. Ipak, stručnjaci upozoravaju da mnoge žene danas ne unose dovoljno joda, posebno ako izbegavaju so, drže restriktivne dijete ili retko konzumiraju namirnice iz mora.

Zato je važno voditi računa o uravnoteženoj ishrani i redovnom unosu ovog važnog minerala, koji ne utiče samo na metabolizam, već i na energiju, cirkulaciju i kvalitet kože.

Autor: D.S.