POLAKO NARUŠAVA ORGANIZAM, A MNOGI GODINAMA NE ZNAJU DA GA IMAJU: Ovo su najbolji suplementi za osobe sa Hašimotom!

Umor, gojenje, opadanje kose i problemi sa hormonima često su prvi znaci ovog autoimunog poremećaja koji pogađa sve više ljudi.

Hašimotov tireoiditis je jedno od najčešćih autoimunih oboljenja današnjice, a nastaje kada imuni sistem greškom napada štitnu žlezdu. Simptomi mogu biti veoma iscrpljujući — od hroničnog umora i naglih promena telesne težine, do problema sa koncentracijom, nesanicom i pojačanim opadanjem kose. Iako terapiju određuje isključivo lekar, stručnjaci ističu da određeni suplementi mogu pomoći organizmu i doprineti boljem funkcionisanju štitne žlezde.

Jedan od najvažnijih minerala za osobe sa Hašimotom jeste selen. Ovaj moćni antioksidans učestvuje u pravilnom radu štitne žlezde i može doprineti smanjenju upalnih procesa u organizmu. Mnogi endokrinolozi ističu da osobe sa ovim poremećajem često imaju nizak nivo selena, zbog čega se suplementacija neretko preporučuje uz redovne kontrole.

Veoma važan je i vitamin D, posebno zato što njegov nedostatak često prati autoimune bolesti. Istraživanja pokazuju da optimalan nivo vitamina D može imati pozitivan uticaj na imunitet i opšte stanje organizma. Zbog toga lekari često savetuju proveru njegovog nivoa kroz laboratorijske analize, naročito tokom zimskih meseci.

Kod osoba sa Hašimotom često se preporučuju i omega-3 masne kiseline, koje imaju protivupalna svojstva i mogu pomoći radu srca, mozga i hormona. Pored toga, magnezijum i cink mogu doprineti boljem nivou energije, kvalitetnijem snu i pravilnijem funkcionisanju metabolizma, što je posebno važno kod ljudi koji se bore sa hroničnim umorom.

Stručnjaci upozoravaju da suplementi nisu zamena za terapiju niti ih treba uzimati na svoju ruku. Svaki organizam reaguje drugačije, pa je pre korišćenja bilo kakvih dodataka ishrani neophodna konsultacija sa lekarom ili endokrinologom. Pravilna terapija, balansirana ishrana i zdrav način života i dalje ostaju ključni saveznici u držanju Hašimota pod kontrolom.

Autor: S.Paunović