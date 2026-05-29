ORGANIZAM NAPADA SAM SEBE, A MNOGI TO NE PRIMETE NA VREME: Evo šta su autoimune bolesti i koliko mogu biti opasne

Umor, bolovi, problemi sa hormonima i kožom često su prvi znaci ozbiljnog poremećaja imuniteta koji može trajno narušiti zdravlje ako se ne leči.

Autoimune bolesti predstavljaju poremećaje kod kojih imuni sistem, umesto da štiti organizam od virusa i bakterija, greškom napada sopstvene zdrave ćelije i organe. To može zahvatiti gotovo svaki deo tela — štitnu žlezdu, kožu, zglobove, creva, pankreas, pa čak i nervni sistem. Upravo zbog toga simptomi često budu veoma različiti i dugo ostanu neprepoznati.

Najčešće autoimune bolesti su Hašimoto tireoiditis, Reumatoidni artritis, Lupus, Psorijaza i Dijabetes tipa 1. Iako svaka od njih ima specifične simptome, mnogi pacijenti prvo primete hronični umor, slabost, bolove u mišićima i zglobovima, probleme sa koncentracijom ili nagle promene telesne težine.

Problem nastaje kada se bolest ne otkrije na vreme. Neliječene autoimune bolesti mogu izazvati ozbiljna oštećenja organa i trajne posledice po zdravlje. Na primer, poremećaji štitne žlezde mogu dovesti do problema sa srcem i metabolizmom, dok autoimune bolesti zglobova mogu izazvati deformitete i otežano kretanje. Kod nekih pacijenata dolazi i do oštećenja bubrega, pluća ili nervnog sistema, što značajno utiče na kvalitet života.

Tačan uzrok nastanka autoimunih bolesti još nije potpuno razjašnjen, ali stručnjaci smatraju da važnu ulogu igraju genetika, stres, infekcije, hormonski disbalans i način života. Žene su znatno češće pogođene ovim poremećajima nego muškarci, a simptomi se često pojačavaju tokom perioda velikog fizičkog ili psihičkog opterećenja.

Kada je reč o prevenciji, lekari ističu da ne postoji siguran način da se autoimuna bolest potpuno spreči, ali zdrav način života može pomoći organizmu i smanjiti rizik od komplikacija. Redovna fizička aktivnost, kvalitetan san, balansirana ishrana, kontrola stresa i redovni lekarski pregledi imaju važnu ulogu u očuvanju imuniteta i ranom otkrivanju problema. Upravo zato stručnjaci upozoravaju da simptome poput dugotrajnog umora, neobjašnjivih bolova i hormonskih promena nikako ne treba ignorisati.

Autor: S.Paunović