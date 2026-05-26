LIJEČNIK UPOZORAVA: Jedan simptom koji se javlja tokom vrućine može biti znak opake bolesti - mnogi ga s razlogom zanemaruju!

Lekar je upozorio da bi jedan uobičajeni simptom vrućeg vremena mogao biti znak raka. Prema rečima stručnjaka, ovu noćnu pojavu mnogi bi lako mogli zanemariti. Noćno znojenje je normalno, osobito leti, a može biti i posledica hormonalnih promena ili bolesti poput gripa, no ozbiljne, česte ili neobjašnjive epizode ne bi smele olako da se odbace.

Onkolog dr Jiri Kubes pojasnio je da se noćno znojenje povremeno može povezati s postojećim karcinomima, osobito onima koji zahvataju krv, poput limfoma.

"Većina slučajeva noćnog znojenja nije uzrokovana rakom, ali ako je ono uporno ili obilno te se nastavlja kroz vreme bez jasnog objašnjenja, uvek bi ga trebalo pravilno proceniti", rekao je. "To je osobito važno ako se javlja uz druge simptome."

Zašto rak može uzrokovati noćno znojenje

Dr Kubes je objasnio da određeni karcinomi mogu potaknuti promene u imunološkom odgovoru tela i regulaciji hormona, što rezultira prekomernim znojenjem tokom spavanja.

"Kod nekih vrsta raka, telo proizvodi upalne hemikalije koje mogu uticati na regulaciju temperature. To može dovesti do epizoda značajnog znojenja noću, ponekad toliko jakog da se ljudi probude s potpuno mokrom odećom ili posteljinom", kazao je. Naveo je da se karcinomi krvi, poput limfoma, najčešće povezuju s ovim simptomom.

Znakovi koji se često zanemaruju

Prema dr Kubesu, jedan od razloga zašto se ovaj simptom tako često previdi jeste taj što ga mnogi pripisuju stresu, menopauzi, lošem snu ili previsokoj temperaturi u spavaćoj sobi.

"Ljudi to često mesecima pokušavaju sebi objasniti pre nego što potraže lekarski savet", rekao je. "Obično zabrinjavajuća postane upornost simptoma, a ne jedna izolovana epizoda."

Dodao je da noćno znojenje postaje alarmantnije kada se javlja uz neobjašnjiv gubitak težine, stalan umor, natečene limfne čvorove ili česte groznice.

Kada se trebate javiti lekaru

"Ako neko doživljava redovno i obilno noćno znojenje, pogotovo ako se zbog toga opetovano budi ili primećuje druge simptome, važno je razgovarati s lekarom", savetovao je dr Kubes. "Možda se ispostavi da je reč o nečemu bezazlenom, ali uvek je bolje istražiti uporne promene u telu."

Na svojoj internet stranici, britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) navodi da se trebate obratiti lekaru opšte prakse ako se redovno budite s "potpuno mokrim čaršavima".

Ostali opšti simptomi raka uključuju umor, neobjašnjivo krvarenje ili modrice, neobjašnjivu bol ili nelagodu, neobjašnjiv gubitak težine te neobičnu kvržicu ili oteklinu bilo gde na telu. Ako osetite bilo kakve neobjašnjive simptome, trebali biste razgovarati sa svojim lekarom opšte prakse.

Autor: D.S.