Prirodni izvor energije: Jedna šaka dnevno donosi velike koristi za organizam

U svakodnevnoj potrazi za zdravijim izborima među grickalicama, sve češće se postavlja pitanje da li je moguće spojiti ukus i nutritivnu vrednost u istoj namirnici. U tom kontekstu, sve više pažnje poslednjih godina privlače semenke suncokreta, koje se izdvajaju kao jednostavna, a nutritivno bogata namirnica koja može da se uklopi u svakodnevnu ishranu.

Ova popularna grickalica ne koristi se samo za brzo grickanje između obroka, već se sve češće dodaje salatama, pecivima i raznim jelima. Zahvaljujući sastavu bogatom proteinima, zdravim mastima i vitaminima, semenke suncokreta postaju sve prisutnije u preporukama stručnjaka za ishranu.

Nutritivno bogatstvo u maloj semenki

Semenke suncokreta sadrže značajnu količinu hranljivih materija, pa se često ističu kao dobar izvor biljnih proteina i vlakana. Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), 100 grama sirovih semenki suncokreta sadrži oko 19 grama proteina, što ih svrstava među kvalitetnije biljne izvore ovog nutrijenta.

Pored proteina, posebno se izdvaja visok sadržaj vitamina E, koji deluje kao snažan antioksidans i pomaže u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Takođe, semenke imaju ulogu u jačanju imuniteta i očuvanju opšteg zdravlja organizma.

Stručnjaci ističu i prisustvo vitamina B kompleksa, kao i minerala poput magnezijuma, cinka, gvožđa i kalijuma, koji su važni za normalno funkcionisanje brojnih telesnih procesa.

Uticaj na zdravlje i svakodnevnu ishranu

Istraživanja pokazuju da semenke suncokreta mogu doprineti zdravlju srca i krvnih sudova, zahvaljujući kombinaciji esencijalnih masnih kiselina i vlakana. U 100 grama nalazi se i više od sedam grama vlakana, što je značajno u kontekstu činjenice da veliki broj ljudi ne unosi dovoljno vlakana kroz ishranu.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da semenke ne treba posmatrati kao čudesnu namirnicu, već kao deo uravnotežene ishrane. Nutricionisti upozoravaju da je važna umerenost, kao i celokupan način ishrane, a ne samo jedna namirnica.

Posebno se ističe da prerada može uticati na nutritivni sastav, pa prženje, iako poboljšava ukus i produžava trajnost, može smanjiti količinu određenih osetljivih hranljivih materija poput vitamina E.

Preporučene količine i moguće ograničenja

Nutricionistkinja Umo Kalins preporučuje umeren unos semenki suncokreta, oko 30 grama dnevno, što odgovara jednoj manjoj šaci očišćenih semenki. Na taj način se postiže balans između nutritivnih koristi i kalorijskog unosa.

Posebno se savetuje oprez kod proizvoda koji sadrže dodatnu so, jer prekomeran unos natrijuma može negativno uticati na zdravlje, naročito kod osoba sa određenim zdravstvenim problemima.

Semenke suncokreta ne preporučuju se osobama koje imaju alergiju na ovu namirnicu, kao ni onima koji moraju da kontrolišu unos minerala poput natrijuma, fosfora ili kalijuma, zbog mogućih zdravstvenih rizika.



Autor: Jovana Nerić