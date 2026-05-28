OSTAVLJAJU CIGARETE, ALI GUBE ŽIVCE: Zašto su ljudi nervozniji nego ikada kada pokušaju da prestanu da puše?

Nikotinska kriza danas nije samo fizička zavisnost — psiholozi upozoravaju da cigarete mnogima postaju emocionalni oslonac.

Sve više ljudi pokušava da ostavi cigarete, ali malo ko govori o onom najtežem delu — emocionalnoj praznini koja nastaje kada nestane navika uz koju su godinama živeli. Za mnoge pušače cigareta nije samo nikotin, već ritual uz jutarnju kafu, pauzu na poslu, beg od stresa ili način da se smire posle svađe. Zato odvikavanje često izaziva mnogo više od fizičke krize.

Psiholozi objašnjavaju da cigarete kod velikog broja ljudi funkcionišu kao emocionalni ventil. Kada su nervozni, usamljeni ili pod pritiskom, posežu za cigaretom jer im daje kratkotrajan osećaj kontrole i smirenosti. Problem nastaje kada pokušaju da prestanu — tada na površinu izlaze emocije koje su godinama gasili dimom.

Posebno je zanimljivo što mnogi bivši pušači priznaju da im zapravo ne nedostaje nikotin koliko sam osećaj pauze i trenutka za sebe. Cigareta je često simbol predaha usred haosa svakodnevice. Upravo zato stručnjaci savetuju da ljudi koji ostavljaju pušenje ne menjaju samo naviku, već i način na koji se nose sa stresom.

Još jedan problem je društveni pritisak. Pušači danas često osećaju osudu okoline, pa odluka da ostave cigarete postaje dodatno opterećenje. Kada dođe do nervoze ili povratka staroj navici, mnogi razvijaju osećaj krivice i neuspeha. A upravo taj pritisak često ih ponovo vraća cigaretama.

Stručnjaci ističu da je najvažnije razumeti da odvikavanje nije samo borba tela, već i psihe. Zato su male promene — šetnja, fizička aktivnost, razgovor ili nova rutina — često jednako važne kao nikotinske zamene. Jer prava zavisnost nekada nije samo u cigareti, već u osećaju koji ona godinama predstavlja.

Autor: S.Paunović