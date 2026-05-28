POČETNICI PRAVE ISTU GREŠKU: Zašto su vođeni treninzi mnogo efikasniji od samostalnog vežbanja?

Stručnjaci tvrde da ljudi koji tek ulaze u svet treninga mnogo brže napreduju kada imaju nadzor i jasnu strukturu.

Mnogi početnici veruju da je dovoljno samo da krenu u teretanu i „rade nešto“, ali upravo tada najčešće dolazi do odustajanja, pogrešnih pokreta i izostanka rezultata. Treneri upozoravaju da telo na početku ne traži samo motivaciju, već pravilno usmerenje. Bez toga, ljudi vrlo brzo izgube volju jer ne vide promene koje su očekivali.

Vođeni treninzi posebno su važni zato što početnici često ne znaju kako pravilno da izvode vežbe. Pogrešan položaj tela, loša tehnika i preterivanje sa opterećenjem mogu dovesti do bolova, povreda i frustracije. Kada postoji stručna osoba koja kontroliše pokrete i prilagođava intenzitet, trening postaje i bezbedniji i efikasniji.

Psihološki faktor takođe igra ogromnu ulogu. Ljudi mnogo ređe preskaču trening kada imaju zakazan termin i osećaj odgovornosti prema treneru ili grupi. Upravo ta disciplina pravi najveću razliku u prvim mesecima vežbanja. Početnici koji treniraju sami često izgube kontinuitet čim nestane početni entuzijazam.

Još jedna velika prednost vođenih treninga jeste motivacija. Kada osoba vidi da neko prati njen napredak, koriguje greške i podstiče je da ide korak dalje, raste i samopouzdanje. Mnogi tek tada shvate da nisu lenji ili nesportski tipovi, već da im je nedostajala prava podrška i struktura.

Stručnjaci ističu da cilj vođenog treninga nije da neko zauvek zavisi od trenera, već da nauči kako pravilno da vežba. Upravo zato ljudi koji na početku imaju stručno vođstvo kasnije mnogo sigurnije i uspešnije nastavljaju samostalne treninge. Jer dobra forma ne počinje od mišića — već od pravilnih navika.

Autor: S.Paunović