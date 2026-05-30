Upale posle treninga mogu da nestanu mnogo brže: Ovo je najbolja stvar koju možete uraditi za oporavak mišića

Većina odmah posegne za gelovima i suplementima, ali stručnjaci tvrde da jedna navika pravi najveću razliku

Bol u mišićima nakon treninga mnogima je znak da su dobro odradili posao, ali kada upala traje danima, svaki pokret može postati pravo mučenje. Posebno tokom intenzivnih treninga ili povratka fizičkoj aktivnosti posle pauze, telo reaguje mikrooštećenjima mišića koja izazivaju ukočenost, bol i osećaj težine u nogama i rukama. Upravo tada mnogi traže najbrže rešenje koje će pomoći oporavku.

Iako tržište nudi na desetine preparata za regeneraciju, stručnjaci sve češće ističu da je najbolja terapija zapravo kombinacija kvalitetnog sna, hidratacije i laganog aktivnog oporavka. To znači da potpuno mirovanje nije uvek najbolji izbor. Lagana šetnja, istezanje ili veoma blaga fizička aktivnost mogu poboljšati cirkulaciju i pomoći mišićima da se brže oporave.

Posebno važnu ulogu igra unos proteina i antiinflamatornih namirnica. Hrana bogata omega-3 masnim kiselinama, poput lososa, orašastih plodova i semenki, može pomoći organizmu da smanji upalne procese nakon napora. Mnogi treneri preporučuju i unos magnezijuma, jer njegov nedostatak često doprinosi grčevima i sporijem oporavku mišića.

Veliku grešku prave oni koji odmah nakon upale ponovo rade intenzivan trening iste mišićne grupe. Tada telo nema dovoljno vremena za regeneraciju, pa rizik od povreda postaje mnogo veći. Upravo zato ozbiljni sportisti insistiraju na danima odmora, kvalitetnom snu i pravilnom rasporedu treninga, jer bez oporavka nema ni napretka.

Iako hladni tuševi, masaže i razni gelovi mogu kratkoročno doneti olakšanje, stručnjaci poručuju da ne postoji čarobna formula koja briše upalu preko noći. Najbolji rezultat daje dosledna rutina — dovoljno sna, pravilna ishrana, hidratacija i postepeno povećavanje intenziteta treninga. Kada telo dobije vreme da se adaptira, upale postaju znatno slabije, a treninzi efikasniji i prijatniji.

Autor: S.Paunović