ŠTA NAM TO RADE KAFA I ČAJ? Naučnici 10 godina proučavali omiljene napitke i otkrili koji je spas za kosti, a koji pravi haos u organizmu!

Naučnici su deset godina pratili gotovo 10.000 starijih žena kako bi istražili uticaj čaja i kafe na zdravlje kostiju, a rezultati su otkrili iznenađujuću razliku između ova dva popularna jutarnja napitka. Jedno piće se posebno istaklo kao korisno.

Istraživači sa Univerziteta Flinders objavili su rezultate studije koja je pokazala da su žene koje redovno piju čaj imale merljivo veću mineralnu gustinu kostiju kuka u poređenju sa onima koje ga ne piju. Ovi nalazi, objavljeni u časopisu Nutrients, upućuju na to da bi čaj mogao imati zaštitni efekat protiv osteoporoze.

Prema podacima istraživača, jedna od tri žene starije od 50 godina tokom života oboli od osteoporoze, stanja koje može dovesti do preloma kostiju. Prelom kuka jedan je od najopasnijih, često povezan sa rizikom od dugotrajne invalidnosti, pa i prerane smrti.

Tim je upoređivao osobe koje piju čaj sa onima koje ga ne piju, te odvojeno konzumente kafe sa onima koji je ne piju. Pokazalo se da su žene koje piju čaj u prednosti, sa ukupnom gustinom kostiju kuka većom za otprilike 0,003 g/cm². Iako se brojka čini malom, naučnici ističu da se i skromna poboljšanja sabiraju.

"Čak i mala poboljšanja u gustini kostiju mogu rezultirati manjim brojem preloma u velikim populacijama", rekao Visoki predstavnik Enwu Liu, vanredni profesor na Medicinskom i javnozdravstvenom fakultetu Univerziteta Flinders.

Kao moguće objašnjenje zašto čaj pomaže, istraživači navode katehine - biljna jedinjenja kojih u čaju ima u izobilju, a koji mogu podstaći stvaranje i usporiti razgradnju kostiju.

S druge strane, kod konzumenata kafe priča je složenija. Istraživači su utvrdili da umerena konzumacija, koja odgovara otprilike dvema do trima šoljicama dnevno, nije pokazala značajnu štetu za zdravlje kostiju. Međutim, kod osoba koje piju pet ili više šoljica dnevno uočena je povezanost sa nižom gustinom kostiju. Dobra je vest, kako navodi tim, da ti nalazi nisu prešli prag "statističke značajnosti", što ostavlja prostora za dalja istraživanja.

Problem kod kafe, smatra tim, verovatno leži u samom kofeinu.

"Laboratorijske studije pokazale su da kofein iz kafe ometa apsorpciju kalcijuma i metabolizam kostiju, iako su ti efekti mali i mogu se nadoknaditi dodavanjem mleka", dodao je koautor studije Ryan Liu.

Važno je napomenuti da će ove nalaze trebati potvrditi na raznovrsnijim demografskim grupama, budući da su podaci za ovu studiju preuzeti iz dugoročnog istraživanja koje je obuhvatilo prvenstveno belkinje u Americi. Takođe, studija se oslanjala na samoprijavljeni unos pića, a poznato je da ispitanici često mogu potceniti ili preceniti svoje navike. Ipak, desetogodišnje praćenje daje ovim nalazima na težini.

"Naši rezultati ne znače da biste trebali prestati piti kafu ili početi ispijati litre čaja. Oni, međutim, sugerišu da umerena konzumacija čaja može biti jednostavan način za podršku zdravlju kostiju, a da vrlo visok unos kafe možda nije idealan, posebno za žene koje konzumiraju i alkohol. Dok kalcijum i vitamin D ostaju temelji zdravlja kostiju, ono što je u vašoj šoljici takođe može igrati ulogu. Za starije žene, uživanje u svakodnevnoj šoljici čaja može biti više od utešnog rituala - to bi mogao biti mali korak prema jačim kostima", zaključio je Liu.

Autor: D.S.